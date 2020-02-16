Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

Первые признаки весны появятся на европейской части России раньше климатической нормы в связи с теплой зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, естественными синоптическими признаками весны на европейской территории являются переход температуры через ноль в сторону повышения, сход снега, таяние льда.

«В этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — отметил он.

Вильфанд пояснил, что раннюю весну можно объяснить теплой зимой, поскольку снежный покров не был сформирован окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал РБК, что в марте температура на большей части России будет выше средних значений, однако температурных рекордов, как в январе этого года, ждать не стоит.