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Синоптики пообещали россиянам раннюю весну

Первые признаки весны появятся на европейской части России раньше климатической нормы в связи с теплой зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, естественными синоптическими признаками весны на европейской территории являются переход температуры через ноль в сторону повышения, сход снега, таяние льда.

«В этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — отметил он.

Вильфанд пояснил, что раннюю весну можно объяснить теплой зимой, поскольку снежный покров не был сформирован окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал РБК, что в марте температура на большей части России будет выше средних значений, однако температурных рекордов, как в январе этого года, ждать не стоит.

Также Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 16 февраля, жителей Москвы ожидает теплая солнечная погода. Он рассказал, что температура днем будет около нуля, однако к вечеру ветер усилится до 15 м/с.

Теги: синоптики, погода, весна, Россия
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