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Вирус из Китая ,  
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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

Жертвами вируса за последние сутки стали 98 человек, а общее число погибших в Китае достигло 1868. В общей сложности вылечились 12,5 тыс пациентов
Фото: Мигель Кандела / РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 72 тыс. Его жертвами стали 1868 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За последние сутки было на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц, а у 27 908 пациентов, которые проходили обследование на предмет выявления вируса, он обнаружен не был.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам, а число прошедших обследование по всей стране почти достигло 561 тыс. человек.

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Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Случаи заражения были зафиксированы и в России. Заболевших обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. В обоих случаях инфицированными оказались граждане КНР. Первый случай заражения среди граждан России был зафиксирован накануне, 17 февраля. Вирус был найден у россиянки, которая путешествовала на круизном лайнере Diamond Princess в Тихом океане.

Как жители Китая защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Китай
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