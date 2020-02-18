Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

Жертвами вируса за последние сутки стали 98 человек, а общее число погибших в Китае достигло 1868. В общей сложности вылечились 12,5 тыс пациентов

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 72 тыс. Его жертвами стали 1868 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За последние сутки было на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.

При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц, а у 27 908 пациентов, которые проходили обследование на предмет выявления вируса, он обнаружен не был.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 12 552 пациентам, а число прошедших обследование по всей стране почти достигло 561 тыс. человек.