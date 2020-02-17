Заболевшую коронавирусом на лайнере россиянку госпитализируют в Японии

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянка, заразившаяся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, будет госпитализирована в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Токио.

Запросов об эвакуации со стороны заразившейся россиянки в посольство не поступало, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Японии. Согласно японскому законодательству она должна оставаться на карантине в госпитале, пояснили в дипмиссии.

«Мы знаем, кто это, консульский отдел поддерживает с ней связь. На данный момент мы не можем разглашать ее персональные данные», — сказали в пресс-службе.

4 февраля круизный лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама после того, как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус. На судне находятся около 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран, в том числе из России и США. Лайнер предположительно пробудет на карантине до 19 февраля.