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Общество ,  
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Заочно арестованному в России журналисту предоставили убежище в Латвии

Журналист «Росбалта» Александр Шварев, обвиняемый в России в клевете в адрес миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве у бизнесмена Кенеса Ракишева, получил политическое убежище в Латвии, рассказал РБК адвокат журналиста Алексей Елисеев. По его словам, это произошло в начале ноября.

«Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах», — объяснил юрист. Он добавил, что было признано, что ему угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.

В апреле 2019 года в редакции «Росбалта» и дома у Шварева прошли обыски по делу о клевете, возбужденному по заявлению Усманова. Речь шла о публикациях на сторонних ресурсах о связи бизнесмена с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году, повлекшей преследование лидера российского преступного мира Захария Калашова (Шакро Молодого) и громкие аресты в СКР. Вскоре после этого Шварев уехал на лечение за рубеж.

11 ноября Тверской суд Москвы заочно взял журналиста, в отношении которого к тому времени было возбуждено еще одно уголовное дело, под стражу.
 

Теги: Латвия, политическое убежище
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