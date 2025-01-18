Суд арестовал дом Моргенштерна в Подмосковье
Имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом) арестовано, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
«По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — сказано в сообщении.
Против Моргенштерна в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). По ней грозит до двух лет лишения свободы.
Адвокат певца Сергей Жорин говорил, что его подзащитный не признает свою вину. Кроме того, он отмечал, что ему «даже в самом негативном варианте», вероятно, не вынесут наказание в виде заключения в колонии, поскольку «Моргенштерн ранее не судим и не привлекался».
Защита узнала об аресте имущества Моргенштерна из СМИ, сообщил РБК Жорин. По его словам, рэпер и адвокаты не получали соответствующих официальных уведомлений. «И сейчас мы будем запрашивать официальные документы, и, если эта информация соответствует действительности, будем обжаловать те акты, которыми наложен арест», — сказал он.
Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Минюст связывал это с политической деятельностью артиста, которую тот, по версии ведомства, вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров, а также приведением в основанном им телеграм-канале «негативных оценок» решений органов власти России.
Певец уехал из России в конце 2021 года. Он осудил военную операцию на Украине.
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