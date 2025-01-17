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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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На инаугурации Трампа не будет представителей России

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Возвращение Трампа в Белый дом
Подготовка ко второй инаугурации президента США&nbsp;Дональда Трампа в&nbsp;Вашингтоне
Подготовка ко второй инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в понедельник, 20 января, не будут присутствовать представители России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — передает его слова ТАСС.

Трамп победил по итогам выборов в ноябре 2024 года. Конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

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Ранее стало известно, что на церемонию инаугурации приедут три миллиардера, одни из самых богатых людей в мире — Илон Маск, Джефф Безос и Цукерберг.

Трамп, как сообщал CBS,  приглашал на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако вместо китайского лидера на мероприятие в США будет присутствовать высокопоставленный чиновник, писала Financial Times со ссылкой на источники.

По традиции, на церемонию инаугурации президента США не приглашают лидеров других государств, обычное ее посещают послы.

На церемонии также не будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. В середине декабря 2024 года Трамп заявил, что не приглашал его, но Зеленский может посетить инаугурацию, если захочет.

Однако украинский глава позднее сказал, что не будет присутствовать на мероприятии, так как приезжать без приглашения не желает. В Кремле ранее заявили, что также не получали приглашения на инаугурацию.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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