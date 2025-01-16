Politico увидел правый крен в приглашении политиков на инаугурацию Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии, пригласил на инаугурацию множество политиков правых взглядов, сообщает издание Politico.
В то время как многие лидеры центристских взглядов приглашения не получили, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, на церемонии будут присутствовать лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж, выступающий против Европейского союза, французский политик консервативных взглядов Эрик Земмур и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, часто конфликтующий с Брюсселем.
Большей частью приглашенных стали политики правых и ультраконсервативных взглядов, пишет издание.
Politico отмечает, что инаугурация президента США — внутриполитическое событие. Как правило, на церемонию приглашают иностранных дипломатов, но не лидеров стран. Инаугурация Трампа в этом отношении может стать исключением: среди приглашенных на церемонию числятся, к примеру, президент Аргентины Хавьер Милей и китайский лидер Си Цзиньпин. Последний может отправить вместо себя вице-президента Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И.
Также в списке приглашенных — премьер-министр Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В Будапеште уже заявили, что у Орбана на этот день другие планы.
Помимо политических лидеров, на церемонии будут присутствовать основатель Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и Марк Цукерберг, основатель Meta (организация признана в России экстремистской и запрещена).
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