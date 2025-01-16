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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico увидел правый крен в приглашении политиков на инаугурацию Трампа

Politico: Трамп пригласил на инаугурацию правых политиков из Европы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии, пригласил на инаугурацию множество политиков правых взглядов, сообщает издание Politico.

В то время как многие лидеры центристских взглядов приглашения не получили, в том числе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, на церемонии будут присутствовать лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж, выступающий против Европейского союза, французский политик консервативных взглядов Эрик Земмур и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, часто конфликтующий с Брюсселем.

Большей частью приглашенных стали политики правых и ультраконсервативных взглядов, пишет издание.

Politico отмечает, что инаугурация президента США — внутриполитическое событие. Как правило, на церемонию приглашают иностранных дипломатов, но не лидеров стран. Инаугурация Трампа в этом отношении может стать исключением: среди приглашенных на церемонию числятся, к примеру, президент Аргентины Хавьер Милей и китайский лидер Си Цзиньпин. Последний может отправить вместо себя вице-президента Хань Чжэна или министра иностранных дел Ван И.

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Также в списке приглашенных — премьер-министр Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В Будапеште уже заявили, что у Орбана на этот день другие планы.

Помимо политических лидеров, на церемонии будут присутствовать основатель Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и Марк Цукерберг, основатель Meta (организация признана в России экстремистской и запрещена).

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Дональд Трамп инаугурация правые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Хавьер Милей фото

Хавьер Милей

политик, президент Аргентины
22 октября 1970 года
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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