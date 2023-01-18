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Ученые назвали самое безопасное место в доме при взрыве ядерной бомбы

Hill: ученые назвали самое безопасное место в доме при взрыве ядерной бомбы
Ученые Университета Никосии посоветовали держаться подальше от окон, дверей и коридоров в помещениях в случае ядерного взрыва, так как удар взрывной волны, вероятней всего, приведет к смертельному исходу
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Лучшим местом, где можно уцелеть в доме во время ядерного взрыва, служат углы комнаты, утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале Американского института физики Physics of Fluids, передает The Hill.

Ученые из Университета Никосии (крупнейший частный университет Кипра. — РБК) смоделировали взрыв атомной бомбы, чтобы определить лучшие и худшие места для нахождения в расположенном в зоне поражения бетонном здании.

Те, кто находится в эпицентре ядерного взрыва, вряд ли выживут, пишет издание, но тем, кто будет находится в отдаленных районах, следует избегать нахождения в коридоре, у окон и дверей. Ученые объяснили это тем, что удар от взрывной волны в этих местах может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Они обнаружили, что теснота коридора может усилить мощность взрывной волны.

«Даже в комнате, которая расположена близко к эпицентру взрыва, можно быть в безопасности от ударной волны, если расположиться в углах стены, обращенной к взрыву», — заявил автор исследования Иоаннис Коккинакис.

Исследователи наблюдали, как волна отражается от стен и огибает углы, создавая на своем пути нагрузку, эквивалентную 18-кратному весу человеческого тела.

В конце сентября 2022 года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность России «всеми имеющимися средствами». Он заявил, что Запад использует «ядерный шантаж», указав, что Россия также располагает различными средствами поражения.

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Российский лидер отметил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла». Он также заверил, что Россия не применит ядерное оружие первой, однако, по его словам, угроза ядерной войны растет.

Власти США не раз предупреждали Москву о последствиях применения ядерного оружия. В конце сентября 2022 года помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что высокопоставленные американские чиновники приватно уведомили российских коллег, что Россия «столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят [на него] решительно».

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ядерная бомба взрыв Укрытие дом Исследование
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