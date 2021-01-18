Власти Подмосковья озвучили планы на фоне улучшения ситуации с COVID-19

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Ситуация с эпидемией коронавируса в Московской области улучшается, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

«Что касается COVID, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду <...> приступить к сворачиванию коек», — сказал Воробьев.

По его словам, в первую очередь будут возвращаться к нормальному режиму работы больницы в Реутове, Бронницах, Щелково, Воскресенске, позже к работе по профилю вернется родильный дом в Балашихе. «Все оборудование, которое мы закупали, прошу максимально эффективно использовать в клиниках и госпиталях, которые нуждаются в обновлении», — добавил губернатор.

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