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Пандемия коронавируса ,  
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В подмосковных гостиницах перестали требовать тест на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Клиентам подмосковных гостиниц больше не нужно предъявлять при заселении отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. С 13 января вступило в силу постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое прекращает ранее действовавшее для гостиниц требование спрашивать у клиентов такой тест.

Об изменениях в части ограничительных мер руководитель региона ранее объявил в Telegram. При этом отели обязаны будут измерять температуру тела заезжающим гостям и при входе в здание, а также в ресторанах и барах гостиниц.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / picture-alliance / ТАСС

Требование к тестам на коронавирус в отелях подмосковные власти изначально вводили на период с 28 декабря по 15 января. Тестироваться граждане были обязаны за три дня до посещения гостиницы, если это тест ПЦР, либо за пять дней, если речь шла о методе иммуноферментного анализа (ИФА).

Ранее оперативный штаб Москвы сообщал, что в Московской области за сутки 11 января коронавирусом заразились 1 083 человека. Общее число заболевших на 12 января, согласно даннымподмосковного Минздрава — 170 807. Выздоровели при этом 129 621 человек, скончались — 3 137.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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