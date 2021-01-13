В подмосковных гостиницах перестали требовать тест на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Клиентам подмосковных гостиниц больше не нужно предъявлять при заселении отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. С 13 января вступило в силу постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое прекращает ранее действовавшее для гостиниц требование спрашивать у клиентов такой тест.

Об изменениях в части ограничительных мер руководитель региона ранее объявил в Telegram. При этом отели обязаны будут измерять температуру тела заезжающим гостям и при входе в здание, а также в ресторанах и барах гостиниц.

Требование к тестам на коронавирус в отелях подмосковные власти изначально вводили на период с 28 декабря по 15 января. Тестироваться граждане были обязаны за три дня до посещения гостиницы, если это тест ПЦР, либо за пять дней, если речь шла о методе иммуноферментного анализа (ИФА).

Ранее оперативный штаб Москвы сообщал, что в Московской области за сутки 11 января коронавирусом заразились 1 083 человека. Общее число заболевших на 12 января, согласно даннымподмосковного Минздрава — 170 807. Выздоровели при этом 129 621 человек, скончались — 3 137.