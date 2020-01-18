Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

Лайнер вылетел из Екатеринбурга в Сургут, причиной вынужденной посадки стал сработавший датчик топлива. Посадка прошла в штатном режиме

Фото: Вадим Штейн / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске», — рассказали в авиакомпании. Там добавили, что посадка прошла в штатном режиме. О пострадавших не сообщается.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска.

Как сообщил источник «Интерфакса», командир самолета ATR72 доложил об утечке топлива, после чего запросил экстренную посадку.

Авиакомпания приготовит резервный борт, а пассажирам на время ожидания предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационнными правилами, отметили в Utair. На сайте аэропорта Сургута сообщается, что прибытие рейса ожидается в 1:30 по местному времени (23:30 мск).