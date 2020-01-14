В Перми вынужденно сел следовавший в Москву лайнер S7

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми Большое Савино, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала.

По словам представителя аэропорта, самолет произвел посадку в 7:33 (5:33 МСК). У пассажира было низкое давление, ему оказали медицинскую помощь и доставили его в больницу. Самолет вылетел из пермского аэропорта в 8:42 по местному времени (6:42 мск).

РБК направил запрос в пресс-службу S7.

9 января вылетевший из Шереметьево Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика неисправности. Самолет направлялся из Москвы в Тель-Авив. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.