Летевший из Дохи в Осло лайнер совершил вынужденную посадку в Москве

Летевший из Дохи в Осло лайнер совершил вынужденную посадку в Москве

В авиакомпании Qatar Airways сообщили, что самолет сел по техническим причинам

В московском аэропорту Домодедово вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Норвегию. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Qatar Airways может подтвердить, что рейс QR179 из Дохи в Осло перенаправлен в Москву и благополучно приземлился по техническим причинам», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сотрудники примут необходимые меры для того, чтобы все пассажиры рейса добрались до пункта назначения с «минимальными помехами». «Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашей первоочередной задачей», — добавили в пресс-службе.

Там не уточнили, что стало причиной вынужденной посадки лайнера.