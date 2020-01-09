Летевший в Израиль самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала датчика

Летевший в Израиль самолет вернулся в Шереметьево из-за сигнала датчика

Вылетевший из Шереметьево Boeing 777 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика топливной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О возвращении самолета из-за сработавшего датчика также сообщает «РИА Новости».

По данным собеседников агентств, посадка прошла штатно, никто не пострадал. Вернувшийся в аэропорт самолет направлялся в Тель-Авив.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Днем ранее в Шереметьево из-за неисправности вернулся пассажирский Airbus A321 компании Nordwind, выполнявший рейс Москва — Симферополь. Собеседник ТАСС сообщал, что во время набора высоты у лайнера сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Посадка лайнера прошла благополучно.