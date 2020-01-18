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В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения

По данным Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», в год российская система здравоохранения тратит на борьбу с курением более 1,3 трлн руб.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ежегодные траты российской системы здравоохранения на программы, помогающие людям отказаться от курения, составляют более 1,3 трлн руб. ($18,7 млрд), что на $2 млрд выше, чем в Канаде, и на порядок выше, чем в Израиле ($482 млн). Об этом, как передает ТАСС, говорят данные исследования Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково».

По данным исследователей, на курильщиков в стране расходуется на 28,8% бюджетных средств больше, чем на некурящих. Выше, чем в России, вложения Минздрава в борьбу с вредной привычкой только в США — американские власти тратят на это в год порядка $170 млрд.

По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год. В 2019 году бюджетные расходы по этому направлению были заложены на уровне 459,5 млрд руб., в 2020 году — 563,2 млрд руб. Таким образом, если верить подсчетам ЦРЗ «Сколково», экономия бюджета могла бы составить около 44,5 млрд руб. в 2020 году.

Кроме того, в «Сколково» пришли к выводу, что около 15,1% смертельных исходов в стране связаны с курением: на это приходится 24% мужских смертей и 5,1% женских.

РБК направил запрос в пресс-службу Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

Ретейлеры предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Общество

В прошлом месяце специалисты «Сколково» провели опрос среди 1,5 тыс. человек, согласно которому всего в России курят около 30% населения — большинство (97%) покупают сигареты с фильтром, еще 8% отдают предпочтения вейпам, кальянам и сигаретам без фильтра. Курят чаще всего мужчины с 15–20 лет, к 20 годам сигареты пробовали почти 60% мужчин, а электронные устройства — еще 33,4%. Ранее в Росстате сообщили, что почти четверть россиян (22,5%) курят ежедневно, 4,8% — иногда, еще 72,5% — не курят вовсе. По данным ведомства, к самой курящей группе населения относятся люди в возрасте от 40 до 50 лет (32,5%), на втором месте — от 30 до 39 лет (29,9%), тройку замыкают 25–29-летние — 29,7%.

В мае 2019 года Минздрав России представил обновленный вариант так называемой антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Ведомство, в частности, намерено за 30 лет сократить число курящих россиян до 5%, к 2035 году согласно документу курильщики должны составить 21% населения вместо 29%. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, благодаря программе по укреплению общественного здоровья в России потребление табака среди взрослого населения уже снизилось более чем на 20%.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: курение, «Сколково», Минздрав России
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