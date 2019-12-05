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Ретейлеры предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
В России предложили пересмотреть запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от школ. Авторы инициативы указали на то, что в антитабачном законе есть расплывчатые нормы, требующие корректировки
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ретейлеры обратились с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть ограничения на торговлю табачными изделиями в радиусе 100 м от учебных учреждений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию обращения.

Письмо от ключевых ассоциаций, объединяющих участников сетевой и несетевой розничной торговли, было направлено 31 октября. В частности, авторы попросили пересмотреть это ограничение вплоть до полной отмены.

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Ретейлеры обосновали свою просьбу тем, что до сих пор не ясно, что означает понятие «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг», которое фигурирует в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Кроме того, не конкретизированы сами образовательные учреждения, что приводит к ограничению продажи сигарет возле специализированных организаций для взрослых, например у автошкол или курсов повышения квалификации/изучения иностранных языков, указывают авторы письма.

Глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, один из авторов письма, заявил изданию, что довольно часто открытие разных курсов приводит к запрету продажи табачной продукции для всех магазинов в радиусе 100 м. «Под ограничение попадают и торговые точки, которые находятся, например, на другом берегу реки либо за глухим забором», — отметил он.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко считает, что эта проблема актуальна для небольших населенных пунктов, где наблюдаются ограничения по количеству магазинов. По его словам, там размещение торговых точек с соблюдением норм закона невозможно физически.

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«При этом ретейлеры не выступают против запрета на реализацию табачной продукции в зданиях и на территориях образовательных организаций», — говорится в материале.

В секретариате вице-премьера Гордеева подтвердили газете получение письма. Там отметили, что документ направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. Эти ведомства должны будут представить свои предложения правительству до конца года.

В Минпромторге изданию заявили, что профильный департамент готов провести обсуждение проблемных вопросов отрасли с участием заинтересованных сторон. В Минсельхозе сообщили, что ведомство проработает предложения и направит в Минпромторг. РБК обратился за комментариями в Минздрав и Минпросвещения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: продажа сигарет, школы, Алексей Гордеев
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