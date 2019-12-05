Ретейлеры предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

В России предложили пересмотреть запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 м от школ. Авторы инициативы указали на то, что в антитабачном законе есть расплывчатые нормы, требующие корректировки

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Ретейлеры обратились с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть ограничения на торговлю табачными изделиями в радиусе 100 м от учебных учреждений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию обращения.

Письмо от ключевых ассоциаций, объединяющих участников сетевой и несетевой розничной торговли, было направлено 31 октября. В частности, авторы попросили пересмотреть это ограничение вплоть до полной отмены.

Ретейлеры обосновали свою просьбу тем, что до сих пор не ясно, что означает понятие «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг», которое фигурирует в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Кроме того, не конкретизированы сами образовательные учреждения, что приводит к ограничению продажи сигарет возле специализированных организаций для взрослых, например у автошкол или курсов повышения квалификации/изучения иностранных языков, указывают авторы письма.

Глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, один из авторов письма, заявил изданию, что довольно часто открытие разных курсов приводит к запрету продажи табачной продукции для всех магазинов в радиусе 100 м. «Под ограничение попадают и торговые точки, которые находятся, например, на другом берегу реки либо за глухим забором», — отметил он.