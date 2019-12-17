СМИ узнали о задержании Россией пяти японских рыболовецких судов

Российская сторона задержала пять рыболовецких судов, принадлежащих рыболовецкому кооперативу в городе Немуро округа Хокайдо, сообщает NHK со ссылкой на источники в МИД Японии.
По данным телеканала, моряки занимались выловом осьминогов. Его источник отметил, что эта деятельность не выходила за рамки российско-японского договора о сотрудничестве в области морских живых ресурсов, который действует с 1998 года.
По словам собеседника телеканала, судна задержали в рамках проверки. Как сообщает газета Hokkaido Shimbun, российские пограничники проинспектировали восемь японских лодок, три из них вернулись в Немуро. Задержанные судна направились в бухту Южно-Курильска.
В Ассоциации рыбопромышленников Хоккайдо газете сообщили, что четыре лодке принадлежат двум рыболовецким кооперативам в Немуро, еще одним судном владеет рыболовецкий кооператив в регионе Тохоку на острове Хонсю.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ РФ.