Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 17 дек, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 17 дек, 13:23
В Генштабе отказали иностранным военным кораблям в заходах на Севморпуть Политика, 00:38 Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне Финансы, 00:00 Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ» Финансы, 00:00 Захарова отреагировала на разгон протестующих у Рады из-за закона о земле Политика, 17 дек, 23:47 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 17 дек, 23:37 СМИ узнали о задержании Россией пяти японских рыболовецких судов Общество, 17 дек, 23:16 Путин и Макрон оценили результаты встречи «нормандской четверки» Политика, 17 дек, 23:12 Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе Политика, 17 дек, 23:09 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 17 дек, 22:59 Три сирийских солдата погибли при отражении атаки террористов в Идлибе Политика, 17 дек, 22:58 «Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу Экономика, 17 дек, 22:39 Как угадать с заветным подарком для любого знака зодиака РБК и BoscoCasa, 17 дек, 22:23 В России появилось приложение для жалоб на дороги Общество, 17 дек, 22:15 СМИ сообщили о планах Трампа посетить экономический форум в Давосе Политика, 17 дек, 22:05
Общество ,  
0 
СМИ узнали о задержании Россией пяти японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали судна в рамках проверки. По словам сотрудника японского МИД, моряки занимались выловом осьминогов в рамках соглашения между странами. Судна отправили в Южно-Курильск, сообщают СМИ

Российская сторона задержала пять рыболовецких судов, принадлежащих рыболовецкому кооперативу в городе Немуро округа Хокайдо, сообщает NHK со ссылкой на источники в МИД Японии.

По данным телеканала, моряки занимались выловом осьминогов. Его источник отметил, что эта деятельность не выходила за рамки российско-японского договора о сотрудничестве в области морских живых ресурсов, который действует с 1998 года.

По словам собеседника телеканала, судна задержали в рамках проверки. Как сообщает газета Hokkaido Shimbun, российские пограничники проинспектировали восемь японских лодок, три из них вернулись в Немуро. Задержанные судна направились в бухту Южно-Курильска.

В Ассоциации рыбопромышленников Хоккайдо газете сообщили, что четыре лодке принадлежат двум рыболовецким кооперативам в Немуро, еще одним судном владеет рыболовецкий кооператив в регионе Тохоку на острове Хонсю.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ РФ.

Северокорейцы ранили троих российских пограничников в Японском море
Общество

В сентябре российские пограничники обнаружили в Японском море северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. Одно судно задержали сразу, экипаж второго оказал вооруженное сопротивление, в итоге четыре пограничника получили ранения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Всего российская сторона задержала 161 человек. В Кремле отмечали, что случившееся на повлияет на отношения КНДР и России.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Япония, задержание, моряки
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Российские военные моряки спасли рыбаков в Японском море
Общество
В Приморье задержали 18 рыбаков из КНДР по подозрению в браконьерстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter