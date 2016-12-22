Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей подал в суд на «Новую газету». Его недовольство вызвала статья, в которой описывались версии убийства старшего следователя МВД Евгении Шишкиной

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Как следует из материалов Басманного суда Москвы, 17 декабря был зарегистрирован иск Якунина А.В. к И.М.Муртазину и АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». В карточке, зарегистрированной на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, не указывается, в чем конкретно заключается претензия.

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск. Он касается статьи «Особо важное убийство», которую «Новая газета» опубликовала 11 октября. В ней издание привело различные версии убийства старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подполковника Евгении Шишкиной. В частности, указывалось, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.​

«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — говорится в заявлении Андрея Якунина, поступившем в РБК​.

23 ноября иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин. Его представитель Григорий Левченко объяснил РБК, что в двух статьях издания «содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер». В качестве ответчиков были названы журналисты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин.

В середине октября Левченко заявлял, что материал «Новой газеты» «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД», пожалуй, «находится за красной чертой».

Следователь Евгения Шишкина была убита 10 октября во дворе своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Незадолго до убийства она рассказывала коллегам об угрозах в свой адрес. Кроме того, за несколько месяцев до случившегося неизвестные подожгли автомобиль Шишкиной, при этом от госзащиты следователь отказалась.

В середине ноября в Тбилиси был задержан главный подозреваемый в ее убийстве Ярослав Сумбаев. Последний, по версии следствия, являлся одним из главарей группы хакеров, которая взламывала аккаунты транспортных компаний, в том числе РЖД и авиакомпании S7. Адвокат семьи покойной Шишкиной Александр Карабанов рассказал РБК, что от Шишкиной требовали именно прекращения расследования дела.