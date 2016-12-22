Суд взыскал ₽63 млн вместо запрошенных ₽3,3 млрд с подрядчика Восточного

Суд снизил сумму исковых требований, заявленную дирекцией космодрома к подрядчику за невыполнение контракта. Вместо 3,3 млрд руб. Главное военно-строительное управление по спецобъектам заплатит 63 млн руб.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Арбитражный суд Москвы решил взыскать 63 млн руб. вместо 3,3 млрд руб., как того требовал истец, с одного из подрядчиков космодрома Восточный, сообщают «РИА Новости».

Иск к Главному военно-строительному управлению по специальным объектам (прежнее название «Спецстройтехнологии») подавала дирекция космодрома. Поводом для судебных претензий стал срыв сроков исполнения госконтракта на создание системы связи для космодрома.

Договор был заключен в декабре 2014 года, но выполнен не был. Представитель Восточного заявил в суде, что просрочка на его исполнение составила три года.

В свою очередь, представитель ответчика сообщил в суде, что срыв контракта стал следствием резкого падения курса рубля, так как 80% его стоимости предназначалось на покупку зарубежного оборудования. По его словам, «в смете на оборудование было заложено 579 млн руб., а рынок предлагал его уже за 1,5 млрд руб.».

В итоге суд первой инстанции удовлетворил исковые требования космодрома частично, взыскав неустойку только за период с декабря 2015 по март 2016 года. Если ответчик не подаст апелляцию, решение суда вступит в силу через месяц.

В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили РБК, что не комментируют этот судебный спор.

Дело о выплате неустойки было выделено из другого производства, о расторжении контракта с Главным военно-строительным управлением по специальным объектам​, по которому стороны летом заключили мировое соглашение. Ответчик обязался вернуть истцу неотработанный аванс в размере около 156 млн руб., освободить площадку, передать объект и документы.

Строительство космодрома Восточный идет в Амурской области с 2011 года. Различные нарушения при строительстве привели к ущербу в 10 млрд руб., ранее подсчитала Генпрокуратура. За все время с Восточного прошли три ракетных пуска — 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.