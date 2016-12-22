Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года

Именно это существительное, пришли к выводу составители справочного издания, на протяжении последнего года чаще всего использовалось в дискуссиях на общественно-политические темы в США

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стала «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте издания.

Толкование именно этого слова чаще всего искали пользователи онлайн-версии словаря. По сравнению с показателем прошлого года в 2018-м интерес к этому слову повысился на 74%.

«Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дебатов на протяжении последнего года: расовая справедливость, социальная справедливость, криминальная справедливость, экономическая справедливость», — говорится в пояснении редакторов.

Авторы проекта «Слово года» указывают, что в этом году в новостях обсуждалось множество историй, касавшихся исполнительной власти, ответственной за исполнение законодательства, — Минюста США. В качестве примера они привели расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которое проходит под руководством спецпрокурора ведомства Роберта Мюллера.

«Слово «справедливость» имеет разные значения — каждое играет большую роль в языке — от технических и юридических до философских. Одно можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — подытожили составители рейтинга.

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