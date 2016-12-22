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Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
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Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
Общество, 14:23
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Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
Именно это существительное, пришли к выводу составители справочного издания, на протяжении последнего года чаще всего использовалось в дискуссиях на общественно-политические темы в США
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стала «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте издания.

Толкование именно этого слова чаще всего искали пользователи онлайн-версии словаря. По сравнению с показателем прошлого года в 2018-м интерес к этому слову повысился на 74%.

«Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дебатов на протяжении последнего года: расовая справедливость, социальная справедливость, криминальная справедливость, экономическая справедливость», — говорится в пояснении редакторов.

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Авторы проекта «Слово года» указывают, что в этом году в новостях обсуждалось множество историй, касавшихся исполнительной власти, ответственной за исполнение законодательства, — Минюста США. В качестве примера они привели расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которое проходит под руководством спецпрокурора ведомства Роберта Мюллера.

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«Слово «справедливость» имеет разные значения — каждое играет большую роль в языке — от технических и юридических до философских. Одно можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — подытожили составители рейтинга.

В топ-10 самых популярных слов вошли также:

  • национализм;
  • пансексуал (термин, используемый для обозначения сексуального влечения к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности);
  • lodestar (англ. путеводная звезда, символ, который служит источником вдохновения, руководством к действию);
  • Богоявление (Epiphany) — христианский праздник, отмечаемый католиками 6 января; интерес к этому слову вспыхнул после одной из песен южнокорейской поп-группы BTS, где оно упоминается;
  • безответственный — это прилагательное распространилось после того, как известная в Америке телеведущая Саманта Би призвала дочь президента США Иванку Трамп «сделать что-то с иммиграционной политикой своего отца», которую назвала безответственной;
  • лавр — это слово стало популярным в мае, после распространившейся в американском сегменте интернета вирусной аудиоиллюзии: в частности, одни слышат, как мужчина на записи произносит Laurel (лавр), а другие — Yanny;
  • сленговое pissant (англ. человек, который ничего из себя не представляет, никто, ничтожество);
  • уважение — respect — именно так называется хит соул-певицы Ареты Франклин, скончавшейся 16 августа. Авторы словаря напоминают, что эта песня в разное время была гимном разного рода правозащитных и феминистических движений;
  • инакомыслящий — слово, которым часто описывали скончавшегося в августе сенатора от штата Аризона Джона Маккейна;
  • excelsior (от лат. «высший»); этимологически связано с прилагательным «превосходный», редко в английском используется в значении «тонкая скрученная древесная стружка для упаковки хрупких предметов». Составители словаря Уэбстера указывают, что это слово в конце каждой своей колонки для комиксов Marvel писал один из ее создателей Стэн Ли. Он скончался в ноябре, и вспышка интереса к слову excelsior связана со смертью автора.
Автор: Анна Трунина.
Теги: филология , словарь Уэбстера , слово года , справедливость , правосудие
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