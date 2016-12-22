Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стала «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте издания.
Толкование именно этого слова чаще всего искали пользователи онлайн-версии словаря. По сравнению с показателем прошлого года в 2018-м интерес к этому слову повысился на 74%.
«Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дебатов на протяжении последнего года: расовая справедливость, социальная справедливость, криминальная справедливость, экономическая справедливость», — говорится в пояснении редакторов.
Авторы проекта «Слово года» указывают, что в этом году в новостях обсуждалось множество историй, касавшихся исполнительной власти, ответственной за исполнение законодательства, — Минюста США. В качестве примера они привели расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которое проходит под руководством спецпрокурора ведомства Роберта Мюллера.
«Слово «справедливость» имеет разные значения — каждое играет большую роль в языке — от технических и юридических до философских. Одно можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — подытожили составители рейтинга.
В топ-10 самых популярных слов вошли также:
- национализм;
- пансексуал (термин, используемый для обозначения сексуального влечения к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности);
- lodestar (англ. путеводная звезда, символ, который служит источником вдохновения, руководством к действию);
- Богоявление (Epiphany) — христианский праздник, отмечаемый католиками 6 января; интерес к этому слову вспыхнул после одной из песен южнокорейской поп-группы BTS, где оно упоминается;
- безответственный — это прилагательное распространилось после того, как известная в Америке телеведущая Саманта Би призвала дочь президента США Иванку Трамп «сделать что-то с иммиграционной политикой своего отца», которую назвала безответственной;
- лавр — это слово стало популярным в мае, после распространившейся в американском сегменте интернета вирусной аудиоиллюзии: в частности, одни слышат, как мужчина на записи произносит Laurel (лавр), а другие — Yanny;
- сленговое pissant (англ. человек, который ничего из себя не представляет, никто, ничтожество);
- уважение — respect — именно так называется хит соул-певицы Ареты Франклин, скончавшейся 16 августа. Авторы словаря напоминают, что эта песня в разное время была гимном разного рода правозащитных и феминистических движений;
- инакомыслящий — слово, которым часто описывали скончавшегося в августе сенатора от штата Аризона Джона Маккейна;
- excelsior (от лат. «высший»); этимологически связано с прилагательным «превосходный», редко в английском используется в значении «тонкая скрученная древесная стружка для упаковки хрупких предметов». Составители словаря Уэбстера указывают, что это слово в конце каждой своей колонки для комиксов Marvel писал один из ее создателей Стэн Ли. Он скончался в ноябре, и вспышка интереса к слову excelsior связана со смертью автора.