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Оксфордский словарь выбрал слово года под влиянием «дела Скрипалей»
Общество, 15:00
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Оксфордский словарь выбрал слово года под влиянием «дела Скрипалей»
Словом 2018 года, по версии специалистов, стало прилагательное toxic. В переводе оно означает «отравленный», или «ядовитый». Именно это слово, как полагают эксперты, стало «идентификатором для самых обсуждаемых тем года»
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Оксфордский словарь признал toxic (в переводе с английского — «отравленный», «наполненный ядом», «токсичный») словом 2018 года. Соответствующее сообщение размещено на его сайте. Именно это прилагательное, как решили специалисты, добавило много нюансов «духу завершающегося года» и потенциально может стать «термином культурного значения».​

Наряду с 45-процентным увеличением количества просмотров слова toxic на сайте Оксфордского словаря за последний год это прилагательное также использовалось в разных контекстах как в буквальном, так и в метафорическом смысле, отметили эксперты. Так, наиболее часто с определением toxic, по их данным, люди сочетают слова «химикат», «маскулинность», «вещество», «газ», «среда», «отношения», «культура», «отходы», «водоросли» и «воздух».

«Упоминания о токсичных химикатах в этом году имеют особое значение, так как отравление нервно-паралитическим агентом бывшего российского разведчика [Сергея Скрипаля] и его дочери в Британии потрясло весь мир», — говорится также в сообщении на сайте Оксфордского словаря

«Постоянное внимание международного сообщества к этому делу, а также растущая обеспокоенность по поводу того, кто имеет доступ к мировым запасам токсичных химикатов, привели к тому, что «химикат» возглавил список слов, которые чаще всего употребляются в 2018 году вместе со словом «токсичный», — пояснили составители Оксфордского словаря.

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Кроме того, по данным составителей, популярными словосочетаниями с toxic сегодня являются «смертельно опасные ядовитые вещества», «токсичные газы» и «токсичные отходы».

«Загрязнение воздуха, — как указали представители Оксфордского словаря, — также быстро стало одной из основных проблем здравоохранения, к которой в 2018 году было приковано глобальное внимание общественности». Интерес к этой проблеме, по мнению специалистов, вызвал доклад о качестве воздуха по всему миру, опубликованный в октябре Всемирной организацией здравоохранения. Описываемый в исследовании «токсичный воздух» при помощи международного освещения в СМИ закрепился в общественном сознании (и, как следствие, в лексиконе) как прочная ассоциация: низкое качество воздуха — «токсичность», указали эксперты.

Сочетание «токсичная среда», по их мнению, чаще всего используется сегодня, когда говорящий имеет в виду «пагубные рабочие условия», сказывающиеся на психологическом здоровье сотрудников.

Выражение «токсичная маскулинность» лингвисты связали с движением против домогательств MeToo и с обсуждением в сенате США назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда (против него также были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах). Сложившаяся ситуация, как указали специалисты, «вызвала дебаты по всему миру».

Ранее британский словарь Collins назвал словом 2018 года определение single-use, что в переводе означает «одноразовый».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Оксфордский словарь , слово года
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