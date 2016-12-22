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Британский словарь Collins назвал слово 2018 года
Общество, 16:24
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Британский словарь Collins назвал слово 2018 года
Словом года, по версии составителей толкового словаря английского языка, стало прилагательное single-use, что в переводе означает «одноразовый». Его употребление за последние пять лет увеличилось в четыре раза
Фото: Dado Galdieri / Bloomberg

Составители толкового словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2018 года прилагательное «одноразовый» (single-use). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins.

Слово «одноразовый» словарь трактует в контексте экологии: оно описывает предметы, неконтролируемое распространение которых становится причиной загрязнения окружающей среды и влияет на пищевую цепочку живых организмов. В первую очередь авторы словаря ассоциируют это прилагательное с пластиковой продукцией.

«С 2013 года частота употребления этого слова возросла в четыре раза, а новостные сюжеты и графические изображения, которые можно увидеть, например в проекте Би-би-си Blue Planet II, сильно поднимают осведомленность общества по этому вопросу (вопросу экологии. — РБК)», — говорится в описании.

«Фотографии с дрейфующими в самых отдаленных уголках океанов пластиковыми отходами, такими как коктейльные соломинки, бутылки и пакеты, привели к глобальной кампании по сокращению их использования», — отметили составители.

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Претендентами на слово года по версии Collins Dicrionary были:

  • название ставшего популярным в этом году танца floss (человек качает бедрами вправо и влево и машет руками перед собой и за спиной попеременно. — РБК);
  • gammon, которое в дословном переводе означает «окорок» — так называют человека, обычно мужчину-европейца среднего возраста и реакционных взглядов, который поддерживает выход Великобритании из Евросоюза;
  • хештег движения против домогательств #MeToo, в переводе означающий «я тоже»;
  • аббревиатура VAR (video assistant referee, система видеопомощи арбитрам);
  • слово «веган​» и другие.

​Словом прошлого, 2017, года Collins выбрал выражение fake news («фейковые новости»), которое активно использует президент США Дональд Трамп. До этого словом года был Brexit.

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В конце мая Еврокомиссия выступила с проектом комплекса мер по борьбе с загрязнением мирового океана и одобрила законопроект, который ограничивает оборот десяти видов пластиковых одноразовых изделий. Ограничения распространяются на ложки, вилки, тарелки, стаканы, пластиковые крепления для воздушных шариков, одноразовые контейнеры для еды, пластиковые пакеты и другие.

Автор: Анна Трунина.
Теги: словарь , слово года , Экология , филология
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