Британский словарь Collins назвал слово 2018 года

Словом года, по версии составителей толкового словаря английского языка, стало прилагательное single-use, что в переводе означает «одноразовый». Его употребление за последние пять лет увеличилось в четыре раза

Фото: Dado Galdieri / Bloomberg

Составители толкового словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2018 года прилагательное «одноразовый» (single-use). Об этом говорится на сайте словаря, который выпускается издательством Harper Collins.

Слово «одноразовый» словарь трактует в контексте экологии: оно описывает предметы, неконтролируемое распространение которых становится причиной загрязнения окружающей среды и влияет на пищевую цепочку живых организмов. В первую очередь авторы словаря ассоциируют это прилагательное с пластиковой продукцией.

«С 2013 года частота употребления этого слова возросла в четыре раза, а новостные сюжеты и графические изображения, которые можно увидеть, например в проекте Би-би-си Blue Planet II, сильно поднимают осведомленность общества по этому вопросу (вопросу экологии. — РБК)», — говорится в описании.

«Фотографии с дрейфующими в самых отдаленных уголках океанов пластиковыми отходами, такими как коктейльные соломинки, бутылки и пакеты, привели к глобальной кампании по сокращению их использования», — отметили составители.

Претендентами на слово года по версии Collins Dicrionary были:

название ставшего популярным в этом году танца floss (человек качает бедрами вправо и влево и машет руками перед собой и за спиной попеременно. — РБК);

gammon, которое в дословном переводе означает «окорок» — так называют человека, обычно мужчину-европейца среднего возраста и реакционных взглядов, который поддерживает выход Великобритании из Евросоюза;

хештег движения против домогательств #MeToo, в переводе означающий «я тоже»;

аббревиатура VAR (video assistant referee, система видеопомощи арбитрам);

слово «веган​» и другие.

​Словом прошлого, 2017, года Collins выбрал выражение fake news («фейковые новости»), которое активно использует президент США Дональд Трамп. До этого словом года был Brexit.

В конце мая Еврокомиссия выступила с проектом комплекса мер по борьбе с загрязнением мирового океана и одобрила законопроект, который ограничивает оборот десяти видов пластиковых одноразовых изделий. Ограничения распространяются на ложки, вилки, тарелки, стаканы, пластиковые крепления для воздушных шариков, одноразовые контейнеры для еды, пластиковые пакеты и другие.