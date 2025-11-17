ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

ЕГЭ по русскому языку не планируют разделять на профильный и базовый уровни по аналогии с математикой, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на встрече с родителями школьников, передает корреспондент РБК.

«Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике», — сказал он. Музаев отметил, что такой вопрос задают не только родители, но и эксперты, и представители вузов. Также, отметил глава Рособрнадзора, русский язык — один из предметов, которые сдают успешнее всего, а модель сдачи этого экзамена по этому предмету «отработана годами».

Вопрос возможного разделения экзамена по русскому языку поднимают не первый раз. В 2024 году на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации эксперты также предлагали изменить критерии оценки на экзамене по русскому языку для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Они указывали, что такие школьники могли бы посвятить больше времени приоритетным для себя предметам, вместо усердной подготовки к русскому языку. Но большинство специалистов выразили мнение, что русский язык в первую очередь показывает грамотность и образованность выпускника, что важно в любой специальности.

ЕГЭ по русскому языку в 2026 году пройдет 4 июня в рамках основного периода.