ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни

Фото: Евгений Мессман / ТАСС
Фото: Евгений Мессман / ТАСС

ЕГЭ по русскому языку не планируют разделять на профильный и базовый уровни по аналогии с математикой, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев на встрече с родителями школьников, передает корреспондент РБК.

«Нет такой целесообразности, поэтому мы не планируем разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике», — сказал он. Музаев отметил, что такой вопрос задают не только родители, но и эксперты, и представители вузов. Также, отметил глава Рособрнадзора, русский язык — один из предметов, которые сдают успешнее всего, а модель сдачи этого экзамена по этому предмету «отработана годами».

Минобрнауки предложило запретить прием на платные места при ЕГЭ ниже 50
Общество
Валерий Фальков

Вопрос возможного разделения экзамена по русскому языку поднимают не первый раз. В 2024 году на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации эксперты также предлагали изменить критерии оценки на экзамене по русскому языку для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Они указывали, что такие школьники могли бы посвятить больше времени приоритетным для себя предметам, вместо усердной подготовки к русскому языку. Но большинство специалистов выразили мнение, что русский язык в первую очередь показывает грамотность и образованность выпускника, что важно в любой специальности.

ЕГЭ по русскому языку в 2026 году пройдет 4 июня в рамках основного периода.

