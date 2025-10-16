Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Министерство разработало расписание проведения выпускных экзаменов в 2026 году. Основной период ЕГЭ запланирован с 1 июня по 9 июля

Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Министерство просвещения опубликовало для публичного обсуждения проекты расписания проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ предлагается провести с 1 июня по 9 июля:

1 июня — история, литература и химия;

4 июня — русский язык;

8 июня — математика базового и профильного уровней;

11 июня — обществознание и физика;

15 июня — биология, география и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

18 и 19 июня — информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, если даты их проведения в основной период пересекались между собой. 8 и 9 июля все выпускники 2026 года по желанию могут пересдать один из предметов, который они сдавали по выбору.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ для тех, кто не смог пройти аттестацию или пропустил экзамены по уважительной причине, пройдет с 4 по 25 сентября.

Что касается проведения ОГЭ после 9-го класса, досрочный период запланирован с 21 апреля по 18 мая, основной — со 2 июня по 6 июля, а дополнительный — с 3 по 25 сентября.

В основной период экзамены планируются:

2 июня — по математике;

6 июня — по информатике и иностранным языкам;

9 июня — по русскому языку;

5, 16 и 19 июня — по всем предметам, кроме русского и математики.

Расписание резервных дней проведения ОГЭ составлено с учетом того, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат.

Резервные дни предусмотрены 29 июня — для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам по выбору. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, расписание резервных дней проведения ОГЭ сформировано с учетом того, что в эти даты выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым они получили неудовлетворительный результат.

Также министерство вместе с Рособрнадзором подготовило расписание государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который в упрощенном виде сдают школьники с ограничениями по здоровью, те, кто в силу определенных обстоятельств не может пройти стандартный экзамен.

В основной период проведения ГВЭ для выпускников 9-х классов сдача экзамена по математике запланирована на 2 июня, по русскому языку — 9 июня, а предметы по выбору школьники будут сдавать 5 и 16 июня.

Выпускники 11-х классов в рамках ГВЭ будут сначала сдавать русский язык — 4 июня, потом математику — 8 июня. Резервные дни — 22 и 23 июня.