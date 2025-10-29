Минобрнауки предложило запретить прием на платные места при ЕГЭ ниже 50

Ведомство опубликовало проект методики распределения платных мест в вузах на 2026-2027 учебный год

Минобрнауки опубликовал проект методики распределения платных мест в вузах на 2026-2027 учебный год. В нем, в частности, предлагается запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50. На документ первым обратил внимание «Коммерсантъ».

Вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться платно и по каким специальностям, но с мая этого года им ограничили возможность обучать студентов на платной основе. В феврале президент Владимир Путин поручил исключить чрезмерный набор на специальности, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

В документе также предлагается приравнять количество платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на направлении за деньги в последние три года. Если по специальности в вузе учится больше половины студентов, то количество коммерческих мест увеличат на 10%.

«В случае, если в 2023/24 — 2025/26 учебных годах принятые

на обучение по соответствующим направлению и форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в образовательной организации отсутствовали, то образовательная организация имеет право установить план платного приема на 2026/27 учебный год не более чем на 10 мест», — говорится в проекте.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, он был подписан Путиным в мае.

Замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поясняла, что речь идет о том, чтобы был конкурс даже на платную форму обучения. «Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке», — говорила она.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что регулирование коснется всех вузов и специальностей. Однако «наибольшая проблема», по его словам, наблюдается на направлениях «экономика и управление» и «юриспруденция».