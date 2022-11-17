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Война санкций ,  
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В Нидерландах отказались выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса»

Суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Воложа
Сквоттеры заняли дом Аркадия Воложа в конце октября, посчитав, что тот планирует сдавать его в аренду. Суд счел, что проводимый в здании ремонт может привести к росту стоимости дома и капитала Воложа, находящегося под санкциями ЕС
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Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров, занявших дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, передают NRC и NL Times. В ходе предварительного слушания суд постановил, что для принудительного выселения сквоттеров нет достаточных оснований.

Адвокаты Воложа рассказали, что бизнесмен приобрел дом для личного пользования, он намерен там время от времени останавливаться со своей семьей, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом». По его словам, с 2020 года в здании проводится капитальный ремонт.

Однако судья постановил, что эти действия могут привести к «значительному росту стоимости» имущества, и, как следствие «росту капитала», что запрещено санкциями. Кроме того, суд усомнился в намерении Воложа посещать дом, поскольку визиту бизнесмена помешают санкции, и согласившись с мнением сквоттеров, которые утверждали, что бизнесмен намерен сдавать дом в аренду.

Сквоттеры объясняют свои действия тем, что «права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой». Они заняли дом Воложа в конце октября.

Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартиры (апартаментов) или здания лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.
 

NRC около месяца назад, в начале октября, опубликовала расследование, в котором говорилось и принадлежащей Воложу недвижимости в Амстердаме. Издание писало, что бизнесмен сам задекларировал этот дом после попадания под санкции ЕС. Власти Нидерландов заморозили его право собственности, продать или использовать дом Волож сможет только после исключения из санкционного списка.

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Волож попал под санкции Евросоюза в июне, власти ЕС считают его «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Кроме того, в Брюсселе сочли, что бизнесмен «материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».

Сразу после введения санкций Волож объявил об уходе из правления «Яндекса», позднее он решил обжаловать введенные против него санкции через суд. Решение властей Евросоюза он назвал нелогичным.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аркадий Волож «Яндекс» Нидерланды
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