Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Грузинская оппозиция заявила о моральном кризисе в стране Политика, 18:15 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:05 Лукашенко исключил появление российских танков в Польше Политика, 17:59 Сборная России вылетела на матч отбора Евро-2020 против Сан-Марино Спорт, 17:47 Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса Политика, 17:30 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 17:22 В Белоруссии заявили о желании снизить цену на импорт российского газа Политика, 17:20 Автобус сбил женщину с ребенком в Москве Общество, 17:18 Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж Общество, 17:12  В московском метро человек повредил скульптуру Мадонны Общество, 17:02 Погранслужба ФСБ назвала дату передачи украинских военных судов Политика, 17:00 Появилось видео с лезгинкой Глушакова на свадьбе партнера по «Ахмату» Спорт, 16:46 В Кремле заявили о планах на встречу «нормандской четверки» до конца года Политика, 16:36 Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать Политика, 16:31
Общество ,  
0 
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Снижение доли досрочно погашенных кредитов, задержанные украинские корабли покинули Керчь, беспокойство ООН по поводу смертности на дорогах в России, выступление Лукашенко по интеграции — главные новости выходных в обзоре РБК

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

РБК ознакомился с данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Из них следует, что по итогам девяти месяцев этого года уровень досрочных погашений оказался на 1,7 п.п. меньше, чем за весь прошлый год.

  • В НБКИ указывают, что доля досрочно закрытых кредитов снижается второй год подряд.
  • Автокредитов за десять месяцев 2019 года раньше срока было закрыто 30,1%, но по итогам всего прошлого года этот показатель был на 4,9 п.п. выше.
  • Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.
  • Эксперты объясняют статистику по выходу на досрочное погашение ухудшением финансового положения граждан, а также динамикой ставок.

Россия начала процесс возвращения Украине задержанных кораблей

Россия начала процесс возврата Украине кораблей, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Они уже покинули Керчь.

  • Российские корабли буксируют суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые были задержаны после нарушения их экипажами российской границы в районе Керченского пролива.
  • В погранслужбе России сообщили, что передача кораблей украинской стороны состоится 18 ноября в нейтральных водах.
  • В Киеве до этого говорили, что процесс передачи кораблей находится на завершающем этапе.

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт считает, что в России «чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья на дорогах.

  • Основные причины гибели людей — вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, нежелание пристегиваться ремнем безопасности.
  • По мнению Тодта, образовывать пешеходов и автомобилистов надо еще со школы.
  • Хуже, чем в России, ситуация с безопасностью на дорогах обстоит в Африке.

Лукашенко рассказал об интеграции с Россией и о своем будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время голосования по выборам в парламент страны ответил на вопросы журналистов по различным вопросам внешней и внутренней политики.

  • Он пообещал не подписывать документы по интеграции, которые будут противоречить Конституции Белоруссии.
  • Заявил о том, что Минск постоянно что-то теряет, потому что в Москве постоянно «подсовывают новые условия».
  • Пожаловался на то, что для Белоруссии выстроили барьеры на российском рынке, из-за чего ежегодный дефицит торговли между двумя странами составляет около $9 млрд.
  • Пообещал не держаться синими пальцами за президентское кресло и не обижаться, если люди на поддержат его на следующих президентских выборах. Они состоятся в 2020 году.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, военные корабли, кредит, дороги
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter