Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Снижение доли досрочно погашенных кредитов, задержанные украинские корабли покинули Керчь, беспокойство ООН по поводу смертности на дорогах в России, выступление Лукашенко по интеграции — главные новости выходных в обзоре РБК

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

РБК ознакомился с данными Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Из них следует, что по итогам девяти месяцев этого года уровень досрочных погашений оказался на 1,7 п.п. меньше, чем за весь прошлый год.

В НБКИ указывают, что доля досрочно закрытых кредитов снижается второй год подряд.

Автокредитов за десять месяцев 2019 года раньше срока было закрыто 30,1%, но по итогам всего прошлого года этот показатель был на 4,9 п.п. выше.

Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.

Эксперты объясняют статистику по выходу на досрочное погашение ухудшением финансового положения граждан, а также динамикой ставок.

Россия начала процесс возвращения Украине задержанных кораблей

Россия начала процесс возврата Украине кораблей, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Они уже покинули Керчь.

Российские корабли буксируют суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые были задержаны после нарушения их экипажами российской границы в районе Керченского пролива.

В погранслужбе России сообщили, что передача кораблей украинской стороны состоится 18 ноября в нейтральных водах.

В Киеве до этого говорили, что процесс передачи кораблей находится на завершающем этапе.

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт считает, что в России «чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья на дорогах.