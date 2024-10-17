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По делу о подрыве автомобиля бизнесмена в Москве арестовали его партнера

Суд арестовал Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве
Ресторатор Виталий Слободяник разместил взрывчатку на капоте автомобиля бизнес-партнера Виктора Мишачева, пострадал бизнесмен, его сын и еще один человек. Слободяника обвиняют в покушении на убийство
Виталий Слободяник
Виталий Слободяник (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Черемушкинский районный суд Москвы отправил под стражу бизнесмена, обвиняемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Фигурант — Виталий Слободяник. Он был бизнес-партнером пострадавшего при взрыве Виктора Мишачева.

По делу о подрыве автомобиля бизнесмена в Москве арестовали его партнера
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«По версии следствия, Слободяник на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, являющимся партнером по бизнесу, совершил покушение на убийство общеопасным способом. Реализуя свой умысел, он установил взрывное устройство на капот автомобиля партнера по бизнесу», — говорится в сообщении суда.

Помимо бизнесмена, при взрыве, который произошел утром 15 октября, пострадал его несовершеннолетний сын и еще один человек. Взрывчатку они нашли на капоте внедорожника Tank.

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Мишачев — директор и один из четырех соучредителей (всем принадлежат доли по 25%) ООО «Шейкер групп», еще одним является Слободяник. Также они соучредители в еще нескольких компаниях из сферы общепита: ООО «Меркурий» (по 25%), ООО «Бар Тайм Мск» (у Мишачева 8%, у Слободяника 5%), ООО «Бар Тайм Кзн» (7% и 5%), ООО «Бар Тайм Екб» (9% и 5%), ООО «Тайм Бар Спб» (по 18%), ООО «Тайм Бар Девелопмент Кзн» (9% и 5%), ООО «Трукост Дмитровка» (11,5% и 10,5%), ООО «Китчен Бургер) (15% и 5%).

Слободяник — 50-летний ресторатор из Белоруссии, с Мишачевым, по данным телеграм-канала Mash, знаком более 15 лет.

«РИА Новости» и Mash сообщали, что ранее подозреваемый служил в белорусском спецназе. Следственный комитет заявлял, что у Слободяника нашли схрон оружия. Его адвокат Алексей Ивойлов сообщил, что фигурант законно владел найденным оружием, которое выдала Росгвардия.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 20 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более человек).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Москва взрыв бизнесмены
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