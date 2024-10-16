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Общество ,  
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У подозреваемого в подрыве машины в Москве нашли схрон оружия

У задержанного по подозрению в подрыве машины Мишачева бизнес-партнера нашли схрон оружия. По данным Mash, задержанный — один из учредителей бара «Гадкий койот», 50-летний ресторатор из Белоруссии

При обыске у задержанного по подозрению в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы нашли схрон оружия, сообщает столичное управление Следственного комитета.

На опубликованных в телеграм-канале ведомства кадрах видны бронежилеты и разного рода оружие.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел во дворе дома на юго-западе Москвы, когда мужчина и мальчик убирали подозрительный предмет с капота внедорожника Tank. Пострадали трое, среди них — шестилетний мальчик и бизнесмен Виктор Мишачев. Он попал в реанимацию.

Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали
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По полученной СК информации, задержанный — бизнес-партнер потерпевшего. Телеграм-канал Mash пишет, что задержанный — соучредитель бара «Гадкий койот», ресторатор из Белоруссии Виталий С.

Мишачев — директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», среди проектов которого — бар «Гадкий койот». На сайте бара указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК», где одним из учредителей также является Мишачев. Также среди учредителей «Шейкер групп» и «Бар тайм МСК» значится Виталий Слободяник (25% и 5% в уставном капитале соответственно).

СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
подрыв автомобиля Москва схрон обыск задержание
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Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали
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Кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
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