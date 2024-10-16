У подозреваемого в подрыве машины в Москве нашли схрон оружия
При обыске у задержанного по подозрению в причастности к подрыву автомобиля на юго-западе Москвы нашли схрон оружия, сообщает столичное управление Следственного комитета.
На опубликованных в телеграм-канале ведомства кадрах видны бронежилеты и разного рода оружие.
«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.
Взрыв произошел во дворе дома на юго-западе Москвы, когда мужчина и мальчик убирали подозрительный предмет с капота внедорожника Tank. Пострадали трое, среди них — шестилетний мальчик и бизнесмен Виктор Мишачев. Он попал в реанимацию.
По полученной СК информации, задержанный — бизнес-партнер потерпевшего. Телеграм-канал Mash пишет, что задержанный — соучредитель бара «Гадкий койот», ресторатор из Белоруссии Виталий С.
Мишачев — директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», среди проектов которого — бар «Гадкий койот». На сайте бара указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК», где одним из учредителей также является Мишачев. Также среди учредителей «Шейкер групп» и «Бар тайм МСК» значится Виталий Слободяник (25% и 5% в уставном капитале соответственно).
СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов