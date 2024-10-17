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Адвокат заявил о легальном владении оружием обвиняемым в подрыве машины

Адвокат заявил о легальном владении оружием обвиняемым в подрыве машины
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Обвиняемый по делу о взрыве в машине бизнесмена в Москве Виталий Слободяник  легально владел арсеналом огнестрельного оружия, заявил в суде его адвокат Алексей Ивойлов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Во время обыска в квартире моего подзащитного незаконных предметов найдено не было <...> у него есть разрешение на все это оружие и на боеприпасы к нему, выданное в Росгвардии», — сказал защитник.

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15 октября на юго-западе Москвы прогремел взрыв, из-за которого пострадали двое мужчин и ребенок. Взрывное устройство было установлено на капоте автомобиля. 

Одним из них стал ресторатор, совладелец сети баров «Гадкий койот», Виктор Мишачев.

Ему принадлежит автомобиль Tank, на котором сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Полиция задержала подозреваемого, 50-летнего бизнес-партнера потерпевшего, Виталия Слободяника. При обыске у него нашли арсенал оружия.

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Теги
взрыв огнестрельное оружие уголовное дело Москва
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