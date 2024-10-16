Подозреваемый во взрыве в Москве оказался бывшим белорусским спецназовцем

Подозреваемый в подрыве автомобиля своего бизнес-партнера Виталий С. служил в спецназе Белоруссии, сообщили «РИА Новости» и Mash. Взрыв произошел утром 15 октября в Москве, пострадал ресторатор Виктор Мишачев

Фото: МВД России

Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы Виталий С. служил в спецназе Белоруссии, пишут «РИА Новости» и телеграм-канал Mash. Речь идет о 50-летнем соучредителе бара «Гадкий койот», рестораторе из Белоруссии.

Как уточнило столичное управление СК, пострадавший при взрыве — ресторатор Виктор Мишачев, а подозреваемый — его бизнес-партнер. Предприниматель попал в реанимацию. Мишачев является директором и соучредителем ООО «Шейкер групп», один из проектов которого — бар «Гадкий койот». Еще одним учредителем компании значится Виталий Слободяник, ему принадлежит 25% акций.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что подозреваемый в покушении рассказал о своей службе в белорусском спецназе после задержания. Информация о том, что он служил во внутренних войсках Белоруссии, указана на его странице в соцсетях.

Взрыв произошел утром 15 октября во дворе дома на Профсоюзной улице в Москве, когда мужчина и мальчик нашли подозрительный предмет на капоте внедорожника Tank. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Подозреваемый был задержан накануне вечером, в его доме нашли арсенал оружия. В момент задержания мужчина заявил, что не понимает причин происходящего.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 20 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более человек).