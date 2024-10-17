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Военная операция на Украине ,  
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Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Гагарина считает, что Совет ЕС допустил нарушения при введении ограничений против нее, в частности — не указал причину, не выполнил «бремя доказывания» и не учел принцип свободы выражения мнения и творчества
Полина Гагарина
Полина Гагарина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, которые были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России, следует из картотеки на сайте суда. Первым на это обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Law.

В иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, среди которых:

  • обязательство указывать причину включения в санкционный список;
  • право на эффективную судебную защиту;
  • невыполнение «бремени доказывания»;
  • несоблюдение принципа свободы выражения мнения, принципа свободы творчества.

РБК обратился за комментарием к представителю Полины Гагариной.

ЕС принял 14-й пакет санкций 24 июня. Попавшие под ограничения россияне были названы ответственными за действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Им запрещен въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейским гражданам и компаниям — любые финансовые операции с лицами из списка.

YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной
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Шаман

После этого оказался заблокирован YouTube-канал Гагариной и певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), который также фигурирует в 14-м пакете санкций ЕС. Страницы этих и других российских исполнителей пропали из музыкального сервиса Spotify. Песни Гагариной удалил Apple Music.

Гагарина родилась в Москве. Ее музыкальная карьера началась с проекта «Фабрика звезд». Позднее певица принимала участие в ряде музыкальных конкурсов, таких как «Евровидение» (2015) и «Новая волна». После начала военной операции на Украине выступила в ее поддержку. Помимо ЕС, в отношении певицы ввели санкции Украина, Латвия, Эстония и Канада.

Россия считает санкции против нее незаконными и требует их отмены.

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Россия Европейский суд санкции Полина Гагарина Украина Совет ЕС
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