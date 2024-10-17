Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Гагарина считает, что Совет ЕС допустил нарушения при введении ограничений против нее, в частности — не указал причину, не выполнил «бремя доказывания» и не учел принцип свободы выражения мнения и творчества

Полина Гагарина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Полина Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, которые были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России, следует из картотеки на сайте суда. Первым на это обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Law.

В иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, среди которых:

обязательство указывать причину включения в санкционный список;

право на эффективную судебную защиту;

невыполнение «бремени доказывания»;

несоблюдение принципа свободы выражения мнения, принципа свободы творчества.

РБК обратился за комментарием к представителю Полины Гагариной.

ЕС принял 14-й пакет санкций 24 июня. Попавшие под ограничения россияне были названы ответственными за действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Им запрещен въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейским гражданам и компаниям — любые финансовые операции с лицами из списка.

После этого оказался заблокирован YouTube-канал Гагариной и певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов), который также фигурирует в 14-м пакете санкций ЕС. Страницы этих и других российских исполнителей пропали из музыкального сервиса Spotify. Песни Гагариной удалил Apple Music.

Гагарина родилась в Москве. Ее музыкальная карьера началась с проекта «Фабрика звезд». Позднее певица принимала участие в ряде музыкальных конкурсов, таких как «Евровидение» (2015) и «Новая волна». После начала военной операции на Украине выступила в ее поддержку. Помимо ЕС, в отношении певицы ввели санкции Украина, Латвия, Эстония и Канада.

Россия считает санкции против нее незаконными и требует их отмены.