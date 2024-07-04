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Военная операция на Украине ,  
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YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Шаман
Шаман (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что его YouTube-канал заблокировали.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал он в телеграм-канале.

Помимо Шамана YouTube также заблокировал канал певицы Полины Гагариной, сообщил ТАСС.

РБК обратился за комментарием к представителям Полины Гагариной и Шамана.

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Фото:Christoph Soeder / Dpa / Global Look Press

Страницы этих российских исполнителей пропали также из музыкального сервиса Spotify.

Ранее, 24 июня, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 россиян. В их числе — Полина Гагарина и Ярослав Дронов.

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YouTube певец Полина Гагарина блокировка
Полина Гагарина фото

Полина Гагарина

певица, актриса, композитор
27 марта 1987 года
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В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина
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Из Spotify пропали страницы Гагариной, Шамана и Лепса
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