YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной

Шаман (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что его YouTube-канал заблокировали.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал он в телеграм-канале.

Помимо Шамана YouTube также заблокировал канал певицы Полины Гагариной, сообщил ТАСС.

РБК обратился за комментарием к представителям Полины Гагариной и Шамана.

Страницы этих российских исполнителей пропали также из музыкального сервиса Spotify.

Ранее, 24 июня, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 россиян. В их числе — Полина Гагарина и Ярослав Дронов.