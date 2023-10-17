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Полиция нейтрализовала подозреваемого в нападении на шведов в Брюсселе

VRT: полицейские нейтрализовали подозреваемого в нападении на шведов в Брюсселе
Полицейским удалось нейтрализовать подозреваемого в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции, заявили глава МВД Бельгии Верлинден и мэр Брюсселя Клоз. Нападавшим оказался нелегальный мигрант из Туниса
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Подозреваемый в убийстве двух футбольных болельщиков из Швеции был нейтрализовал в Шаербеке, пригороде Брюсселя. Об этом сообщает местный телеканал VRT со ссылкой на главу МВД Бельгии Аннелис Верлинден.

«Говорят, что он умер по дороге в больницу, но это еще должно быть подтверждено на 100%», — отметила она. О гибели подозреваемого также сообщает Reuters.

Мэр Филипп Клоз в комментарии BFM TV заявил, что подозреваемый «похоже, нейтрализован». Глава города добавил, что о состоянии здоровья нападавшего ему неизвестно, но полиции при задержании пришлось «применить силу».

Он добавил, что, вероятно, преступник действовал в одиночку. Однако, как передает LN24, в настоящее время полиция разыскивает еще двух человек.

Источник VRT в правоохранительных органах сообщил, что еще предстоит подтвердить, что это разыскиваемый преступник, его отпечатки пальцев сейчас проверяют. Оружие, использованное для совершения нападений, уже найдено.

По данным телеканала, подозреваемым в нападении является 45-летний тунисец Абдессалем Лассуэд, который нелегально пребывал в Бельгии. Еще в 2019 году он подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ, после чего он «исчез с радаров».

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Нападение произошло вечером 16 октября. Двое граждан Швеции были застрелены, еще один человек получил ранение в центре Брюсселя. Жертвами были два футбольных болельщика, которые приехали на отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией. Матч был приостановлен в перерыве по соображениям безопасности. Подозреваемый скрылся с места происшествия после стрельбы. В Бельгии повысили уровень террористической опасности до самого высокого.

У полиции есть видео с уличных камер, запечатлевших произошедшее. На кадрах видно, как мужчина в оранжевой светоотражающей куртке и белом шлеме преследовал несколько человек и стрелял в них из автоматического оружия. Преступник крикнул «Аллаху акбар» перед выстрелами, сообщили изданию Sudinfo La Capitale свидетели.

По словам федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Леу, вероятным мотивом нападения было шведское гражданство жертв.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил, что жертвами были шведы. «Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасающим нападением на шведских граждан в Брюсселе сегодня вечером», — написал де Кроо в соцсети X (ранее Twitter).

В августе Швеция повысила уровень террористической опасности, предупредив об увеличении угроз шведским интересам за рубежом, после того как сожжение Корана возмутило мусульман.

В скандинавских странах, в том числе в Швеции, неоднократно проходили акции протеста с сожжением Корана. Так, большой резонанс получил случай сожжения священной книги мусульман иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама.

В августе духовные лица мечети шведского города Упсала получили по почте обгоревшие Кораны.

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Виктория Громова Виктория Громова
Бельгия Брюссель подозреваемый нападение ликвидация
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