В Швеции неизвестные прислали в мечеть обгоревшие Кораны

Уппсальская мечеть (Фото: uppsalamoske1996 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Духовные лица мечети шведского города Упсала в Швеции получили по почте обгоревшие Кораны, сообщает радио Sveriges.

«Несколько полусожженных Коранов было отправлено в мечеть в Упсале, несколько — управлению. Несколько отправили на домашние адреса», — сообщил председатель мусульманской ассоциации мечети Упсалы Ясер Абу Джейшех (цитата по ТАСС).

Акции протеста с сожжением Корана проходят в скандинавских странах уже несколько месяцев. Общественный резонанс получил случай сожжения священной книги мусульман иракским эмигрантом у мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников, Курбан-байрама.

Акцию осудили большинство арабских стран и Россия, а Ирак решил разорвать со Швецией дипотношения. По данным Багдада, акцию у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти Ирака потребовали его экстрадиции.

Проведение акции было согласовано местной полицией. Премьер-министр Швеции Кристерссон тогда заявил, что это решение было «законно, но неуместно». Он сообщал, что правительство сраны изучает возможности запретить акции с сожжением священных текстов.