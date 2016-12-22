Минздрав заявил о 37 находящихся в больницах пострадавших из Керчи

В крымских стационарах находятся 37 пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, им оказывается необходимая медпомощь, в том числе психологов. Об этом сообщает Минздрав России.
В министерстве отметили, что ситуация находится на личном контроле главы министерства Вероники Скворцовой. В аэропорту Симферополя находится спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации пострадавших.
По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи погибли 19 человек, еще 52 пострадали, большая часть из них — подростки.
По данным Следственного комитета, на учебное заведение напал студент четвертого курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который пришел туда с охотничьим ружьем.
Тело молодого человека позднее было обнаружено в одном из помещений колледжа. СК завел уголовное дело по статье «Теракт» (ст. 205 УК России), которое позднее переквалифицировали в статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).
Секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов сообщал РБК, что в колледже не было частной охраны, металлодетекторов и не работал пропускной режим. По словам детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой, у Рослякова отсутствовало разрешение на оружие.