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В США показали останки утонувшего батискафа «Титан»

Батискаф «Титан» был раздавлен водной толщей во время погружения к останкам «Титаника», лежащим на глубине почти 4 км. Катастрофа, произошедшая в июне прошлого года, унесла жизни пяти человек
Фото: Pelagic Research Services / U.S. Coast Guard
Фото: Pelagic Research Services / U.S. Coast Guard

На слушаниях в США впервые были продемонстрированы обломки батискафа «Титан» (Titan), затонувшего в июне 2023 года при погружении к останкам лайнера «Титаник». Кадры показала Береговая служба США, передает CNN, они были сделаны исследовательской компанией Pelagic Research Services.

На снимке виден отломившаяся хвостовая часть батискафа на дне. Его края искорежены, а рядом виден с трудом идентифицируемый фрагмент судна. Обломки были найдены в нескольких сотнях метров от места затопления «Титаника», находящегося на глубине 3,8 км в Северной Атлантике.

Подводный аппарат погиб в результате процесса, подобного взрыву наоборот, — внезапного разрушения, вызванного огромным давлением.

На слушаниях также стало известно последнее сообщение, полученное с борта аппарата: «Сбросил два веса». Имеется в виду вес, который подводный аппарат мог сбросить для всплытия. Через несколько секунд связь с «Титаном» была прервана и корабль-носитель потерял судно из виду.

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Подводный роботизированный аппарат Victor 6000

На борту были пять человек: директор компании — владельца батискафа OceanGate Стоктон Раш, пилот аппарата Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
титан батискаф США Атлантический океан
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