СК показал видео с задержанным за обман Блиновского Эльманом Пашаевым

Пашаева задержали после того, как он убедил своего сослуживца, мужа блогера Елены Блиновской, что может за деньги прекратить их уголовное преследование. Его подозревают в мошенничестве

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Следственный комитет опубликовал кадры с задержанием юриста, бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским убедил того, что за деньги имеет возможность освободить его и супругу, Елену Блиновскую, от уголовной ответственности.

Пашаев был лишен статуса адвоката после скандального участия в деле актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП в 2020 году. После начала военной операции он подписал контракт и отправился на фронт. Пашаев несколько раз сообщал о своих ранениях. Вместе с тем появлялись сообщения о визитах Пашаева в Москву — сам Пашаев их опровергал, говоря, что находится в Донецке. Следственный комитет в этот раз сообщил, что Пашаева задержали в Москве.

Алексей Блиновский на фоне дела, возбужденного против его жены и обвинений в мошенничестве, также отправился на фронт. С Пашаевым они служили в одном подразделении. В апреле «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что силовики проверяют, насколько законно Блиновский заключил контракт о службе с Минобороны России.