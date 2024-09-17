В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года, говорится в исследовании «Авито Работы» (есть у РБК).
Эксперты изучили средние зарплатные предложения для новых соискателей в крупных городах. Они формируются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на «Авито Работе». Сервис отмечает, что показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.
На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. (+6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — летом 2024 года новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.
В топ-15 вошли также:
- Казань: 67,9 тыс., +6%
- Новосибирск: 67,9 тыс., +7%
- Краснодар: 66,1 тыс., +16%
- Тула: 65,7 тыс., +5%
- Нижний Новгород: 64,1 тыс., +1%
- Самара: 63,6 тыс., +13%
- Тюмень: 63,5 тыс., 0%
- Ростов-на-Дону: 63,2 тыс., +8%
- Воронеж: 62,9 тыс., +12%
- Красноярск: 60,7 тыс., +5%
- Псков: 60,4 тыс., +3%
- Сочи: 60,4 тыс., +14%.
В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тыс. руб., это на 9% больше, чем летом 2023 года.
По данным Росстата, во втором квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 9,6% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с 2014 года. Главным драйвером опрошенные РБК эксперты считают рост зарплат в условиях дефицита кадров.
По итогам 2023 года среднемесячная номинальная зарплата составила 73,7 тыс. руб. В этом году, согласно макроэкономическому опросу ЦБ, она вырастет на 16%, в 2025-м рост замедлится до 9%, а в 2026-м - до 7%.
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов