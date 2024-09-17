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В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

Avito: самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге
В топ-15 городов с самыми высокими зарплатными предложениями вошли, помимо Москвы и Петербурга, Казань, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород и Псков. Средняя предлагаемая зарплата по России летом 2024 года составила 67,2 тыс. руб.
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве — 78,2 тыс. руб. для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом 2023 года, говорится в исследовании «Авито Работы» (есть у РБК).

Эксперты изучили средние зарплатные предложения для новых соискателей в крупных городах. Они формируются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на «Авито Работе». Сервис отмечает, что показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. (+6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — летом 2024 года новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. руб., что на 5% выше, чем годом ранее.

В топ-15 вошли также:

  • Казань: 67,9 тыс., +6%
  • Новосибирск: 67,9 тыс., +7%
  • Краснодар: 66,1 тыс., +16%
  • Тула: 65,7 тыс., +5%
  • Нижний Новгород: 64,1 тыс., +1%
  • Самара: 63,6 тыс., +13%
  • Тюмень: 63,5 тыс., 0%
  • Ростов-на-Дону: 63,2 тыс., +8%
  • Воронеж: 62,9 тыс., +12%
  • Красноярск: 60,7 тыс., +5%
  • Псков: 60,4 тыс., +3%
  • Сочи: 60,4 тыс., +14%.

В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тыс. руб., это на 9% больше, чем летом 2023 года. 

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 9,6% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с 2014 года. Главным драйвером опрошенные РБК эксперты считают рост зарплат в условиях дефицита кадров.

По итогам 2023 года среднемесячная номинальная зарплата составила 73,7 тыс. руб. В этом году, согласно макроэкономическому опросу ЦБ, она вырастет на 16%, в 2025-м рост замедлится до 9%, а в 2026-м - до 7%.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Avito Авито зарплата средняя зарплата Москва Санкт-Петербург Екатеринбург
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