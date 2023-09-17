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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Поэт-песенник, муж Пахмутовой Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет
Умер поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Ему было 94 года. В 2020 году Добронравов с супругой перенесли коронавирус
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов — муж композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщил певец Николай Басков в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал он, процитировав строки из песни «Надежда», сочиненной поэтом.

Также о смерти Добронравова сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, он умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

В декабре 2020 года у поэта и его супруги обнаружили коронавирус. Их госпитализировали, из больницы Добронравова и Пахмутову выписали в январе 2021 года.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени Потемкина.

Добронравов снялся в эпизодических ролях в двух фильмах — «Спортивная честь» (1951, в титрах не указан) и «Возвращение Василия Бортникова (1953). В 1956 году он женился на Пахмутовой, детей у пары не было. 

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Среди наиболее известных песен, написанных Добронравовым: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья». Многие из этих песен были написаны на музыку Пахмутовой. Также к текстам Добронравова музыку писали другие композиторы, в частности, Микаэл Таривердиев и Муслим Магомаев.

Добронравов — почетный профессор МГУ, обладатель ряда государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени и Знака Почета. 

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Николай Добронравов Александра Пахмутова поэт
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