«Главное, ребята, сердцем не стареть». Какие песни написал Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Самые интересные факты из жизни великого поэта-песенника — в фотогалерее РБК
Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. Воспитанием будущего поэта — включая посещение театров, музеев, первое знакомство с литературой — занималась бабушка. Во время войны Николая с младшим братом эвакуировали в Горький (сейчас — Нижний Новгород) в детский дом, откуда мальчики переехали в поселок Малаховка под Москвой.
После окончания школы с золотой медалью Добронравов поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет. В 1950 году начал работать по специальности в Московском театре юного зрителя, где написал первые тексты — небольшие пьесы для детской театральной самодеятельности. Соавтором Добронравова стал молодой коллега артист Сергей Гребенников. Один из написанных в ту пору текстов — «Загорается маяк» — впоследствии часто ставился на сценах ТЮЗов всего Советского Союза.
В 1950-х Добронравов пробовал сниматься в кино. Результатом стали две картины: «Спортивная честь» (1951 год) и «Возвращение Василия Бортникова» (1953 год). В последнем фамилию «Добронравов» уже можно было увидеть в титрах, а партнерами по фильму были Сергей Лукьянов, Всеволод Санаев, Анатолий Чемодуров, Инна Макарова.
В 1956 году Николай Добронравов женится на композиторе и пианистке Александре Пахмутовой. Они встретились на детском радио, где работали над песней «Лодочка моторная». С тех пор Добронравов и Пахмутова были вместе — как семья и творческий тандем.
Поэт Добронравов и композитор Пахмутова — создатели знаковых песен эпохи: «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Обнимая небо», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Их песню «Нежность», которую многие помнят по первой строчке («Опустела без тебя Земля»), вся страна узнала после выхода фильма «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым.
Именно они написали песню «До свиданья, Москва, до свиданья», которая исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года.
Добронравов и Пахмутова также плодотворно работали и на эстраде. Хиты их авторства исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева и другие.
Песни Добронравова и Пахмутовой стали официальными гимнами городов — Ярославля и Магнитогорска («Ярославль мой, город-князь» и «Магнитка»).
Николай Добронравов работал и с другими композиторами — Арно Бабаджаняном, Евгением Мартыновым, Аркадием Островским и Микаэлом Таривердиевым. На музыку последнего были написаны такие песенные шедевры, как «Маленький принц», «Предчувствие любви», «Твой голос».
За годы творческой деятельности Добронравова вышли несколько поэтических сборников: «Таежные костры», «Вечная тревога», «Стихотворения», «Вера моя», «Светит незнакомая звезда». Последней совместной песней Добронравова и Пахмутовой стала композиция «Курская дуга», созданная для фильма «Крепкая броня» (2018 год).
О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября 2023 года. Ему было 94 года.