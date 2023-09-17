«Главное, ребята, сердцем не стареть». Какие песни написал Добронравов

В 1956 году Николай Добронравов женится на композиторе и пианистке Александре Пахмутовой. Они встретились на детском радио, где работали над песней «Лодочка моторная». С тех пор Добронравов и Пахмутова были вместе — как семья и творческий тандем.

Поэт Добронравов и композитор Пахмутова — создатели знаковых песен эпохи: «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Обнимая небо», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Их песню «Нежность», которую многие помнят по первой строчке («Опустела без тебя Земля»), вся страна узнала после выхода фильма «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым.

Именно они написали песню «До свиданья, Москва, до свиданья», которая исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года.

Добронравов и Пахмутова также плодотворно работали и на эстраде. Хиты их авторства исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева и другие.

Песни Добронравова и Пахмутовой стали официальными гимнами городов — Ярославля и Магнитогорска («Ярославль мой, город-князь» и «Магнитка»).