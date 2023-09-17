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«Главное, ребята, сердцем не стареть». Какие песни написал Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Самые интересные факты из жизни великого поэта-песенника — в фотогалерее РБК
Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. Воспитанием будущего поэта &mdash; включая посещение театров, музеев, первое знакомство с литературой &mdash; занималась бабушка. Во время войны Николая с младшим братом эвакуировали в Горький (сейчас &mdash; Нижний Новгород) в детский дом, откуда мальчики переехали в поселок Малаховка под Москвой.
Фото: Издательство «Молодая гвардия»

Николай Добронравов родился в Ленинграде 22 ноября 1928 года. Воспитанием будущего поэта — включая посещение театров, музеев, первое знакомство с литературой — занималась бабушка. Во время войны Николая с младшим братом эвакуировали в Горький (сейчас — Нижний Новгород) в детский дом, откуда мальчики переехали в поселок Малаховка под Москвой.

После окончания школы с золотой медалью Добронравов поступил в Школу-студию МХАТ&nbsp;на актерский факультет. В 1950 году начал работать по специальности в Московском театре юного зрителя, где написал первые тексты &mdash; небольшие пьесы для детской театральной самодеятельности. Соавтором Добронравова стал молодой коллега артист Сергей Гребенников. Один из написанных в ту пору текстов &mdash; &laquo;Загорается маяк&raquo; &mdash; впоследствии часто ставился на сценах ТЮЗов всего Советского Союза.
В роли Арамиса на сцене ТЮЗа (Фото: из личного архива)

После окончания школы с золотой медалью Добронравов поступил в Школу-студию МХАТ на актерский факультет. В 1950 году начал работать по специальности в Московском театре юного зрителя, где написал первые тексты — небольшие пьесы для детской театральной самодеятельности. Соавтором Добронравова стал молодой коллега артист Сергей Гребенников. Один из написанных в ту пору текстов — «Загорается маяк» — впоследствии часто ставился на сценах ТЮЗов всего Советского Союза.

В 1950-х&nbsp;Добронравов пробовал сниматься в кино. Результатом стали две картины: &laquo;Спортивная честь&raquo; (1951 год) и &laquo;Возвращение Василия Бортникова&raquo; (1953 год). В последнем фамилию &laquo;Добронравов&raquo; уже можно было увидеть в титрах, а партнерами по фильму были Сергей Лукьянов, Всеволод Санаев, Анатолий Чемодуров, Инна Макарова.
«Возвращение Василия Бортникова» (1953) (Фото: «Мосфильм»)

В 1950-х Добронравов пробовал сниматься в кино. Результатом стали две картины: «Спортивная честь» (1951 год) и «Возвращение Василия Бортникова» (1953 год). В последнем фамилию «Добронравов» уже можно было увидеть в титрах, а партнерами по фильму были Сергей Лукьянов, Всеволод Санаев, Анатолий Чемодуров, Инна Макарова.

В 1956 году Николай Добронравов женится на композиторе и пианистке Александре Пахмутовой. Они встретились на детском радио, где работали над песней &laquo;Лодочка моторная&raquo;. С тех пор Добронравов и Пахмутова были вместе&nbsp;&mdash; как семья и творческий тандем. Поэт Добронравов и композитор Пахмутова&nbsp;&mdash; создатели знаковых песен эпохи: &laquo;И вновь продолжается бой&raquo;, &laquo;Как молоды мы были&raquo;, &laquo;Команда молодости нашей&raquo;, &laquo;Надежда&raquo;, &laquo;Главное, ребята, сердцем не стареть&raquo;, &laquo;Обнимая небо&raquo;, &laquo;Герои спорта&raquo;, &laquo;Трус не играет в хоккей&raquo;. Их песню &laquo;Нежность&raquo;, которую многие помнят по первой строчке (&laquo;Опустела без тебя Земля&raquo;), вся страна узнала после выхода фильма &laquo;Три тополя на Плющихе&raquo; с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым. Именно они написали песню &laquo;До свиданья, Москва, до свиданья&raquo;, которая исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года. Добронравов и Пахмутова также плодотворно работали и на эстраде. Хиты их авторства исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева и другие. Песни Добронравова и Пахмутовой стали официальными гимнами городов&nbsp;&mdash; Ярославля и Магнитогорска (&laquo;Ярославль мой, город-князь&raquo; и &laquo;Магнитка&raquo;).
Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: Союз композиторов России)

В 1956 году Николай Добронравов женится на композиторе и пианистке Александре Пахмутовой. Они встретились на детском радио, где работали над песней «Лодочка моторная». С тех пор Добронравов и Пахмутова были вместе — как семья и творческий тандем.

Поэт Добронравов и композитор Пахмутова — создатели знаковых песен эпохи: «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Надежда», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Обнимая небо», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Их песню «Нежность», которую многие помнят по первой строчке («Опустела без тебя Земля»), вся страна узнала после выхода фильма «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым.

Именно они написали песню «До свиданья, Москва, до свиданья», которая исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года.

Добронравов и Пахмутова также плодотворно работали и на эстраде. Хиты их авторства исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева и другие.

Песни Добронравова и Пахмутовой стали официальными гимнами городов — Ярославля и Магнитогорска («Ярославль мой, город-князь» и «Магнитка»).

Николай Добронравов работал и с другими композиторами &mdash; Арно Бабаджаняном, Евгением Мартыновым, Аркадием Островским и Микаэлом Таривердиевым. На музыку последнего были написаны такие песенные шедевры, как &laquo;Маленький принц&raquo;, &laquo;Предчувствие любви&raquo;, &laquo;Твой голос&raquo;.
Композитор Александр Журбин (слева) и поэт Добронравов (Фото: Алкександр Чумичев / ТАСС)

Николай Добронравов работал и с другими композиторами — Арно Бабаджаняном, Евгением Мартыновым, Аркадием Островским и Микаэлом Таривердиевым. На музыку последнего были написаны такие песенные шедевры, как «Маленький принц», «Предчувствие любви», «Твой голос».

За годы творческой деятельности Добронравова вышли несколько поэтических сборников: &laquo;Таежные костры&raquo;, &laquo;Вечная тревога&raquo;, &laquo;Стихотворения&raquo;, &laquo;Вера моя&raquo;, &laquo;Светит незнакомая звезда&raquo;. Последней совместной песней Добронравова и Пахмутовой стала композиция &laquo;Курская дуга&raquo;, созданная для фильма &laquo;Крепкая броня&raquo; (2018 год).
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

За годы творческой деятельности Добронравова вышли несколько поэтических сборников: «Таежные костры», «Вечная тревога», «Стихотворения», «Вера моя», «Светит незнакомая звезда». Последней совместной песней Добронравова и Пахмутовой стала композиция «Курская дуга», созданная для фильма «Крепкая броня» (2018 год).

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября 2023 года. Ему было 94 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября 2023 года. Ему было 94 года.

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Анна Шишкина
мультимедиа Николай Добронравов Александра Пахмутова