Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 13:43 «Пацаны» и «Душа» стали лауреатами премии Critics Choice Super Awards Стиль, 13:41 Кабмин просубсидирует кредиты на досрочный ввод социальных объектов Недвижимость, 13:41 Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после COVID-19 Общество, 13:41 Москва показала дизайн станции метро «Улица Строителей» Недвижимость, 13:36 Самокаты вместо машин: как мобильный электротранспорт завоевывает мир Экономика инноваций, 13:30  У всех сотрудников вашей компании справедливый оклад: как этого добиться Pro, 13:24 Как число заражений в России снизилось за праздники. Инфографика Общество, 13:23 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 13:14 Вирусологи назвали опасность «британского штамма» COVID-19 Общество, 13:12 Акции Twitter рухнули после блокировки аккаунта Трампа Инвестиции, 13:11 РФС решил вне очереди привить футболистов сборной от COVID-19 Спорт, 13:03 Появились подробности о новом Toyota Fortuner Авто, 13:00 Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов Общество, 12:58
Общество ,  
0 

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после COVID-19

Николай Добронравов и Александра Пахмутова
Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Композитора Александру Пахмутову и ее мужа — поэта-песенника Николая Добронравова выписали из госпиталя после перенесенного коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на друга супружеской пары. О том же сообщает ТАСС со ссылкой на знакомую семьи.

РБК обратился за комментарием к представителю артистки.

В декабре супруги обследовались в платной клинике в Барвихе. В ходе обследования у них обнаружили COVID-19. Как сообщала ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей Пахмутовой и Добронравова, процедура обошлась им в 400 тыс. руб. с учетом 60-процентной скидки. По мнению знакомых четы, именно в больнице супруги заразились коронавирусом, после чего их положили в Центральную клиническую больницу.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор и пианист. Она написала более 400 песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, «Песняры», Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. У нее есть государственный награды, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов. В ноябре 2020 года Пахмутовой исполнился 91 год.

Добронравов — советский и российский поэт-песенник. Среди его хитов: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья». Многие из этих песен были написаны на музыку Пахмутовой. Добронравов — почетный профессор МГУ, обладатель ряда государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени и Знака Почета. В ноябре 2020-го ему исполнилось 92 года.

Александра Пахмутова Николай Добронравов COVID-19
Материалы по теме
СМИ сообщили о госпитализации Пахмутовой и Добронравова с коронавирусом
Общество
Путин вручил Пахмутовой высшую награду России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter