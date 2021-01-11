Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после COVID-19

Николай Добронравов и Александра Пахмутова (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Композитора Александру Пахмутову и ее мужа — поэта-песенника Николая Добронравова выписали из госпиталя после перенесенного коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на друга супружеской пары. О том же сообщает ТАСС со ссылкой на знакомую семьи.

РБК обратился за комментарием к представителю артистки.

В декабре супруги обследовались в платной клинике в Барвихе. В ходе обследования у них обнаружили COVID-19. Как сообщала ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей Пахмутовой и Добронравова, процедура обошлась им в 400 тыс. руб. с учетом 60-процентной скидки. По мнению знакомых четы, именно в больнице супруги заразились коронавирусом, после чего их положили в Центральную клиническую больницу.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор и пианист. Она написала более 400 песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, «Песняры», Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. У нее есть государственный награды, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов. В ноябре 2020 года Пахмутовой исполнился 91 год.

Добронравов — советский и российский поэт-песенник. Среди его хитов: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Надежда», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья». Многие из этих песен были написаны на музыку Пахмутовой. Добронравов — почетный профессор МГУ, обладатель ряда государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени и Знака Почета. В ноябре 2020-го ему исполнилось 92 года.