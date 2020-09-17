В Москве зафиксировали минимальную суточную смертность от COVID с апреля

Меньше восьми смертей последний раз регистрировали 16 апреля. Всего в столице от COVID-19 скончались 5033 человека

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это наименьший показатель суточной смертности за последние пять месяцев — 16 апреля было зафиксировано семь летальных исходов. Общее число умерших в столице составило 5033.

Ранее 17 сентября оперативный штаб сообщал о 730 новых заболевших. Всего в столице коронавирус с начала эпидемии выявили у 274 тыс. жителей. При этом 234 тыс. из них уже выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост новых случаев заражения напрямую связан с увеличением количества проводимых тестов. Он рассказал, что сейчас ежедневно проводится около 66 тыс. ПЦР-тестирований, раньше это число было в районе 40 тыс.