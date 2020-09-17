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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве зафиксировали минимальную суточную смертность от COVID с апреля

Меньше восьми смертей последний раз регистрировали 16 апреля. Всего в столице от COVID-19 скончались 5033 человека

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это наименьший показатель суточной смертности за последние пять месяцев — 16 апреля было зафиксировано семь летальных исходов. Общее число умерших в столице составило 5033.

Ранее 17 сентября оперативный штаб сообщал о 730 новых заболевших. Всего в столице коронавирус с начала эпидемии выявили у 274 тыс. жителей. При этом 234 тыс. из них уже выздоровели.

Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост новых случаев заражения напрямую связан с увеличением количества проводимых тестов. Он рассказал, что сейчас ежедневно проводится около 66 тыс. ПЦР-тестирований, раньше это число было в районе 40 тыс.

По словам Собянина, в столице сейчас около 1,5% тестов дают положительный результат. При этом врачи называют нормальным выявляемость в пределах 3%.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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17 сентября мэр столицы вновь обратился к московским работодателям и попросил их по возможности оставить сотрудников в дистанционном режиме работы.

«Если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжайте организовывать дистанционную работу», — сказал Собянин. По его словам, это приведет к снижению контактов и передвижений по городу, следовательно, к стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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