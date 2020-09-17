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В Москве за сутки коронавирусом заразились 730 человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Более 700 зараженных за сутки в Москве зарегистрировали 15 сентября. Тогда оперативный штаб сообщил о 730 заболевших, что стало рекордным показателем с 30 июня. Накануне в столице зарегистрировали 750 инфицированных.

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За сутки от от коронавирусной инфекции, по данным на 17 сентября, вылечились 1323 жителя столицы. Общее количество выздоровевших в Москве превышает 234 тыс. человек, в общей сумме умерли 5025 человек.

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Всего, по данным на 17 сентября, в России зафиксировали 5 762 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших в стране выросло до 1 млн 85,2 тыс. человек. Выздоровели 895 тыс. ранее заразившихся, более 19 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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