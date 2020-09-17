В Москве за сутки коронавирусом заразились 730 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Более 700 зараженных за сутки в Москве зарегистрировали 15 сентября. Тогда оперативный штаб сообщил о 730 заболевших, что стало рекордным показателем с 30 июня. Накануне в столице зарегистрировали 750 инфицированных.

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За сутки от от коронавирусной инфекции, по данным на 17 сентября, вылечились 1323 жителя столицы. Общее количество выздоровевших в Москве превышает 234 тыс. человек, в общей сумме умерли 5025 человек.