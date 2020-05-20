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Власти Подмосковья снова включили отопление в домах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Подмосковье вновь включили отопление в жилых домах и на социальных объектах, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления. Тепло снова начало поступать в 100% жилого фонда во всех муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

«Тепло придет во все дома и квартиры», — заверили в пресс-службе. Решение принято для обеспечения комфортного пребывания граждан в своих квартирах во время действия режима самоизоляции, после того как синоптики выдали прогноз о наступлении с 13 мая в Москве и области периода холодов.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что, по прогнозу, четверг, 21 мая, может стать самым холодным днем мая в Москве. По его словам, уже ночью температура воздуха понизится до +1…+6°С и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в снег. Кроме того, синоптик предсказал большое количество осадков. «Местами может выпасть до 23–28 мм, а это половина месячной нормы», — пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в центральную часть России тепло может вернуться в последние пять дней мая. «Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов», — сообщил он. «Будет меняться центр антициклона, и вот [от того], в какую часть — теплую или холодную — попадет центр европейской России, будет зависеть погода в конце мая», — объяснил он. Температуры, установившиеся в центре европейской части России, в среднем на три градуса отстают от нормы для середины мая.
 

Теги: отопление, Московская область, губернатор
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