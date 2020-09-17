Метеорологи допустили заморозки к концу недели в Москве и Подмосковье

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В ночь на воскресенье, 20 сентября, в Москве и Московской области могут начаться заморозки. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Начиная с сегодняшнего вечера к нам порциями будет поступать холодный воздух, температура будет около нуля градусов, ветер начнет стихать, поэтому в ночь на воскресенье при штилевой погоде и небольшой облачности в отдельных местах возможно понижение температуры до нуля или слабоотрицательных значений», — сказала Позднякова, пояснив, что в этом случае повышается вероятность заморозков.

К местам, где возможно понижение температуры, она отнесла район, где находится Новый Иерусалим в городе Истра, и поселок Черусти в Подмосковье. «Условия леса там способствуют сильному выхолаживанию воздуха в утренние часы при адвекции холодного воздуха», — добавила Позднякова.

Ранее метеорологи назвали даты последних теплых дней в сентябре. Позднякова тогда говорила, что повышение температуры до 20 градусов ожидается в четверг, 17 сентября, после чего прогнозируется резкое похолодание.