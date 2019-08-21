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Бизнес ,  
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Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
Причиной возможного прекращения обслуживания рейсов авиакомпании названо наличие у «России» задолженности перед аэропортом

Авиакомпания «Россия» (входит в состав Группы «Аэрофлот») может лишиться возможности выполнять рейсы из базового для нее петербургского аэропорта Пулково. Оператор аэропорта, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), уже предупредил «Россию» о возможности прекращения обслуживания ее рейсов.

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».

По его словам, в начале августа управляющая компания Пулково заявила о наличии у авиакомпании просроченной задолженности в размере 123 млн руб., хотя еще в июле ни о какой задолженности не сообщалось. Представитель «России» пояснил, что авиакомпания не допускала просрочек платежей и выполняла все условия договора, однако оператор Пулково в одностороннем порядке потребовал внесения предоплаты.

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«В целях недопущения со стороны ВВСС срыва процесса обслуживания своих рейсов, а значит выполнения обязательств перед пассажирами в Санкт-Петербурге, менеджмент и юридическая служба авиакомпании «Россия» продолжит предпринимать все доступные законом действия», — заявил представитель «России».

«Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом Пулково предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков. На сегодняшний день решения о приостановке обслуживания рейсов авиакомпании «Россия» ВВСС не принимали», — сообщили РБК в пресс-служба Пулково.

Агентству ТАСС в ВВСС заявили, что управляющая компания имеет право требовать внесения предоплаты в случае просрочки платежей, так как это позволяет минимизировать риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейсов авиакомпании.

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В пресс-службе ВВСС отметили, что с 1 августа вступили в силу новые условия обслуживания авиакомпаний, в соответствии с которыми на оплату услуг по факту может рассчитывать только перевозчик, увеличивший в предыдущем году пассажиропоток не менее чем на 10%.

В 2018 году авиакомпания «Россия» перевезла 11,1 млн пассажиров, при этом основной объем перевозок (около 5,5 млн пассажиров) пришелся на Пулково, говорится в отчете группы «Аэрофлот». По данным Пулково, всего в 2018 году аэропорт обслужил 18,1 млн пассажиров, таким образом на долю «России» приходится почти треть его загрузки.

Наиболее востребованными направлениями «России» из Санкт-Петербурга в 2018 году стали Москва (Внуково) и курорты Черноморского побережья России. Кроме того, в 2018 году рейсами «России» из Пулково воспользовались почти 500 тыс. трансферных пассажиров, направлявшихся, в основном, из регионов в города Европы.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: Пулково, авиакомпания «Россия»
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