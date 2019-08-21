Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание

Причиной возможного прекращения обслуживания рейсов авиакомпании названо наличие у «России» задолженности перед аэропортом

Авиакомпания «Россия» (входит в состав Группы «Аэрофлот») может лишиться возможности выполнять рейсы из базового для нее петербургского аэропорта Пулково. Оператор аэропорта, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), уже предупредил «Россию» о возможности прекращения обслуживания ее рейсов.

«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».

По его словам, в начале августа управляющая компания Пулково заявила о наличии у авиакомпании просроченной задолженности в размере 123 млн руб., хотя еще в июле ни о какой задолженности не сообщалось. Представитель «России» пояснил, что авиакомпания не допускала просрочек платежей и выполняла все условия договора, однако оператор Пулково в одностороннем порядке потребовал внесения предоплаты.

«В целях недопущения со стороны ВВСС срыва процесса обслуживания своих рейсов, а значит выполнения обязательств перед пассажирами в Санкт-Петербурге, менеджмент и юридическая служба авиакомпании «Россия» продолжит предпринимать все доступные законом действия», — заявил представитель «России».