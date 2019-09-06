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CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Прокуратура не будет обжаловать освобождение Кокорина и Мамаева

Прокуратура поддержала ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла. Об этом сообщил заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов, передает ТАСС.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО для братьев Кирилла и Александра Кокориных, а также Мамаева. Решение вступает в силу через десять дней, если оно не будет обжаловано. Освобождение футболистов поддержали в администрации колонии, не стала возражать против него и защита пострадавшего от их действий чиновника Дениса Пака.

Спортсмены отбывали наказание за две драки. В октябре 2018 года они избили на улице в центре Москвы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ — разработчика президентских автомобилей Aurus — Сергея Гайсина.

Сроки также получил брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. В начале июля Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области, Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области. Братья Кокорины и Мамаев подали прошение об УДО в начале августа.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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