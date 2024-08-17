Глухой житель Подольска получил 6,5 лет колонии по делу о госизмене

По версии следствия, слабослышащий житель Подольска намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам мужчина утверждал, что через Украину хотел попасть в Германию

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Мосгорсуд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова, признав его виновным в госизмене, выяснил «Коммерсантъ». Процесс проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, слабослышащий мужчина собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды признанного террористическим и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Cначала мужчина, по данным следствия и суда, где-то приобрел символику РДК, связался с его представителями и некими жителями Брянской области, которые обещали перевезти его на Украину. До границы он планировал добраться на поезде, но дважды переносил отъезд с Курского вокзала на более поздние сроки.

В последний раз Рылов пришел обменивать билет 21 октября 2023 года, однако разговор с кассиром закончился перепалкой, в которую вмешалась полиция, задержавшая мужчину. Последний нецензурно выражался в адрес силовиков, за что получил административный арест на десять суток за хулиганство. После освобождения его задержали уже сотрудники ФСБ.

Как выяснил «Коммерсантъ», у Рылова проверили переписку в телеграм-каналах, в результате чего и была установлена его связь с РДК. Сам Рылов на заседании суда утверждал, что собирался на Украину, чтобы оттуда перебраться в Германию. Мастер по установке и налаживанию сигнализаций в офисах, квартирах и автомобилях рассчитывал найти там высокооплачиваемую работу. Адвокат также настаивал, что Рылов не был годен к службе в вооруженном формировании, потому что ничего не слышит без специального аппарата.

Тем не менее суд эти аргументы не принял и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 30 и ст. 275 УК России (приготовление к измене родине, не доведенное до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам) и назначил наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. руб., а также ограничил его свободу в течение двух лет после отбытия заключения.

Статья 275 УК России (государственная измена) предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются. Летом 2022 года депутаты расширили понятие госизмены, приравняв к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России.

С начала спецоперации в России по ст. 275 УК были арестованы десятки человек. Так, 15 августа свердловский суд признал виновной гражданку России и США Ксению Карелину по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии обвинения, 24 февраля 2022 года Карелина перевела денежные средства в одну из украинских организаций, которые в дальнейшем были направлены на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для ВСУ. Подсудимая признала свою вину.