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Военная операция на Украине ,  
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Гражданка России и США получила 12 лет колонии по делу о госизмене

Гражданка России и США Карелина получила 12 лет колонии по делу о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Гражданку России и США Ксению Карелину признали виновной по статье о госизмене и приговорили к 12 годам колонии. По версии обвинения, она перечислила деньги в организацию, которая в дальнейшем использовала их для нужд ВСУ
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Ксения Карелина (Фото: пресс-служба Свердловского областного суда)

Свердловский областной суд признал виновной гражданку России и США Ксению Карелину по делу о госизмене (ст. 275 УК) и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, 24 февраля 2022 года Карелина перевела денежные средства в одну из украинских организаций, которые в дальнейшем были направлены на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для ВСУ. Подсудимая признала свою вину.

Заседание проходило в закрытом режиме. Прокуратура запрашивала 15 лет лишения свободы. Помимо срока в колонии, Карелину приговорили к последующему ограничению свободы на 1,5 года и штрафу в размере 300 тыс. руб.

«Решение суда будем обжаловать однозначно, ввиду основания применить положение статьи 64 УК РФ, то есть назначение наказания, ниже предела предусмотренного статьей, то есть ниже 12 лет. Однако суд немотивированно данное положение не применил», — прокомментировал приговор в разговоре с РБК адвокат Михаил Мушаилов.

По его словам, суд «абсолютно незаконно постановил уничтожить мобильный телефон Ксении». «Да, мобильный телефон признан вещественным доказательством, а вещественные доказательства, изъятые, должны возвращаться тому, у кого они были изъяты, или быть уничтожены, если они изъяты из законного оборота. Ну, или переданы по принадлежности, если это какое-нибудь удостоверение полиции. В данном случае это личный мобильный телефон, он не является объектом преступного посягательства, он не изъят из законного оборота, поэтому в данной части приговор тоже будем обжаловать», — добавил он. Решение суда можно обжаловать в течение 15 суток.

РБК направил запрос в посольство США в Москве.

ФСБ сообщила о задержании 33-летней жительницы Лос-Анджелеса в Екатеринбурге в феврале 2024 года. В ведомстве отмечали, что она осуществляла сборы средств для ВСУ. Женщину заключили под стражу.

Для обвиняемой в госизмене гражданки России и США запросили 15 лет
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Ксения Карелина
Как пишет портал 66.ru, Карелина отучилась на балерину в Лицее им. С.П. Дягилева и окончила исторический факультет УрФУ в Екатеринбурге. После этого она переехала в США, вышла замуж, получила фамилию Хавана, а в 2021 году — американский паспорт.

Ранее Мушаилов рассказывал ТАСС, что Карелина рассчитывает на освобождение в рамках обмена заключенными между Россией и США.

1 августа Россия и западные страны провели беспрецедентный обмен заключенными в Турции. В нем приняли участие 26 человек. В частности, Россия освободила американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также осужденных по различным статьям УК оппозиционеров, среди которых были Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны иноагентами). Москве выдали восемь человек, в том числе осужденного за убийство бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова и сына депутата Госдумы от ЛДПР Романа Селезнева.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Россия Украина США госизмена Военная операция на Украине
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